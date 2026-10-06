HUMOR, FÚTBOL Y FANTASÍA: ALEJANDRO FERRER PRESENTA UNA HISTORIA DE SU LIBRO “HASTA AQUÍ LOS DEJO”

Esta tarde, en el programa “Remembranzas de un natalino en Chicago” de Polar Comunicaciones, el escritor y autor de Hasta aquí los dejo, Alejandro Ferrer Fernández, compartió una de las historias que forman parte de su obra, marcada por el humor, la imaginación y las vivencias propias de un pueblo. En esta oportunidad, presentó el relato “La infausta tarde en que humillamos al Colo Colo”, protagonizado por Tatín, un personaje aficionado al fútbol que suele refugiarse en sus fantasías para escapar de la rutina.

El relato imagina la llegada de Colo Colo a un pequeño pueblo para disputar un partido contra el equipo local, en una jornada que rápidamente se transforma en una disparatada experiencia. Entre ovejas utilizadas para mantener el pasto de la cancha, vino en el camarín, una contundente goleada y la inesperada participación de Tatín en el encuentro, Ferrer construye una historia que combina elementos cotidianos de la vida natalina con situaciones propias de la ficción y el humor popular.

Durante la conversación, el autor también abordó su vínculo personal con el fútbol y explicó cómo este tipo de historias nacen de la imaginación y de la capacidad de transformar situaciones sencillas en relatos. El episodio culmina con el particular gol de honor del protagonista frente al cuadro albo, una escena que, dentro de la ficción, permanece en la memoria del pueblo décadas después y refleja el tono humorístico que caracteriza parte de Hasta aquí los dejo.





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