PRESIDENTE DE ANTARCTICA21 PLANTEA NECESIDAD DE GARANTÍAS ESTATALES PARA IMPULSAR GRANDES INVERSIONES PRIVADAS EN CHILE

La inauguración del nuevo buque Magellan Discoverer, construido en Chile por Astilleros Navales Valdivia (ASENAV) para la empresa regional Antarctica21, no solo representa un importante avance para la industria turística y naval del país. También constituye un ejemplo de la capacidad del sector privado para impulsar inversiones de alta complejidad, generar desarrollo económico y proyectar a Magallanes hacia los mercados internacionales.



Así lo destacó el presidente del directorio de Antarctica21, Jaime Vásquez, durante la ceremonia realizada el pasado viernes 6 de noviembre, oportunidad en la que abordó los desafíos que enfrentan los empresarios al momento de financiar proyectos de esta magnitud y la importancia de avanzar hacia mecanismos de colaboración entre el Estado y la banca.



En su intervención, el empresario recordó las dificultades que debieron enfrentar cuando la compañía decidió construir su primer buque, el Magellan Explorer, proyecto que comenzó a desarrollarse junto a ASENAV en 2015.



“Teniendo en manos el valor ofertado por ASENAV para la construcción de nuestro sueño debimos iniciar un largo peregrinar en la banca nacional para lograr el financiamiento necesario”, señaló Vásquez.



El presidente del directorio explicó que fueron numerosas las reuniones sostenidas con instituciones financieras que no estaban acostumbradas a respaldar proyectos de construcción naval, evidenciando las dificultades que enfrentan iniciativas empresariales que requieren inversiones significativas y plazos de desarrollo prolongados.



Fue precisamente durante ese proceso cuando conocieron la experiencia de otros países que cuentan con mecanismos especiales para facilitar el financiamiento de grandes proyectos industriales.



“Aprendimos así que muchos países han establecido un mecanismo llamado ECA, Export Credit Agencies, por medio del cual los estados garantizan a la banca gran parte de la inversión, en la medida que el barco sea construido en dicho país”, explicó.



“Tarea para nuestro querido Chile”, expresó Vásquez, dejando planteado el desafío de avanzar hacia instrumentos que permitan respaldar a la banca y facilitar el acceso al crédito para proyectos privados de alto impacto económico.



Este modelo de garantías estatales permitiría distribuir parte del riesgo financiero asociado a inversiones de gran escala, incentivando la participación de las instituciones bancarias en iniciativas que, además de generar actividad económica, pueden fortalecer industrias nacionales, movilizar proveedores y crear oportunidades de empleo.



La inversión privada como motor del desarrollo regional



La experiencia de Antarctica21 también refleja la importancia de contar con instrumentos de fomento que acompañen el crecimiento empresarial. Vásquez recordó que durante los primeros años de la compañía la Ley Navarino fue fundamental para dar continuidad al proyecto.



“Siempre hemos sostenido que de no existir la Ley Navarino, este proyecto no hubiese continuado”, afirmó.



Hoy, la construcción del Magellan Discoverer constituye un nuevo ejemplo de inversión privada que involucra ingeniería, tecnología y construcción naval chilena. La embarcación, presentada como el primer buque polar híbrido azimutal construido en América, demuestra la capacidad de desarrollar proyectos de alta complejidad desde el país.



“Es también una demostración de que desde Chile, desde Magallanes y desde el extremo sur del mundo podemos concebir, financiar, construir y operar proyectos de nivel internacional”, sostuvo Vásquez.



Un desafío para Chile



Más allá de la inauguración de la nueva embarcación, el planteamiento del empresario abre una discusión sobre la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para facilitar el financiamiento de grandes inversiones, especialmente en regiones donde los costos y riesgos asociados a determinados proyectos pueden dificultar el acceso al crédito.



En ese contexto, Vásquez reafirmó que el crecimiento empresarial debe traducirse también en beneficios para el territorio.



“Queremos que nuestro crecimiento genere empleos, oportunidades para proveedores, conocimiento científico y valor para la comunidad”, expresó.



La inauguración del Magellan Discoverer deja así un desafío para el país: generar condiciones que permitan transformar la capacidad emprendedora y el talento regional en nuevas inversiones, con el respaldo de instrumentos financieros que impulsen el desarrollo productivo de Chile.

