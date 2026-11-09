HOSPITAL DE PORVENIR FINALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS

La Dirección del Hospital de Porvenir informó que concluyó el proceso de mantención preventiva de los equipos de la Unidad de Diálisis, medida destinada a resguardar el adecuado funcionamiento del equipamiento, prevenir posibles fallas y mantener los estándares de calidad y seguridad requeridos en la atención de los usuarios y usuarias.



La directora Altayra Fehrmann, manifestó a nombre del hospital fueguino, su gratitud por la comprensión y colaboración de las personas usuarias y sus familias durante el desarrollo del proceso, así como la disposición de los equipos profesionales involucrados en su ejecución.



“Nuestro principal foco son nuestros usuarios/as y el garantizarles una atención segura y de calidad, por ello son necesarias este tipo de mantenciones preventivas, que nos permitan asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de diálisis y a prevenir eventuales interrupciones imprevistas en la atención”, indicó la directora.



En este sentido, tras las verificaciones técnicas realizadas, se autorizó la reanudación de los tratamientos de hemodiálisis en el hospital comunitario, información que los equipos de salud entregaron a cada persona sobre la continuación de sus atenciones habituales en Tierra del Fuego a contar de hoy, lunes 09 de noviembre.



Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, reconoció el trabajo desarrollado por los equipos profesionales y técnicos. “Destacar y agradecer el trabajo organizado y coordinado por los establecimientos y áreas involucradas de nuestra Red Asistencial, que permitieron optimizar los tiempos de trabajo y, consideraron el traslado preventivo de nuestros pacientes a la ciudad de Punta Arenas, asegurando la continuidad de sus tratamientos en el Hospital Clínico de Magallanes”, acotó Ricardo Contreras.







