FUNDACIÓN REWILDING CHILE PROYECTA PARA 2027 LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL CABO FROWARD

La iniciativa impulsada por Fundación Rewilding Chile busca consolidar un nuevo parque nacional en el extremo sur de la Región de Magallanes, mediante la donación de terrenos al Estado. El proyecto contempla acciones de conservación, investigación científica, protección del patrimonio biocultural y desarrollo de infraestructura para la visitación.

La creación del futuro Parque Nacional Cabo Froward representa uno de los principales proyectos de conservación que se desarrollan actualmente en la Región de Magallanes. Así lo explicó Carolina Morgado, directora ejecutiva de Fundación Rewilding Chile, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los avances de esta iniciativa y el trabajo que la organización desarrolla en distintos territorios del país.

El proyecto considera la protección de aproximadamente 183 mil hectáreas, superficie que se conformaría a partir de terrenos adquiridos por la fundación y otros pertenecientes al Estado. El proceso de compra de propiedades comenzó durante los años 2020 y 2021, continuó en 2024 con la incorporación de terrenos en el sector de Puerto Gallant y se completó con nuevas adquisiciones realizadas en diciembre de 2025.

En total, la organización ha reunido cerca de 160 mil hectáreas que proyecta donar al Estado para contribuir a la conformación del parque nacional. La iniciativa se encuentra en una etapa de desarrollo y se espera que la declaración oficial pueda concretarse durante 2027.

Conservación y desarrollo turístico

Desde Fundación Rewilding Chile, el trabajo de conservación se vincula también con la generación de oportunidades para las comunidades y el desarrollo económico de los territorios. En ese sentido, la organización plantea que los parques nacionales pueden convertirse en motores de actividad turística, especialmente a través del turismo de naturaleza y los servicios asociados a la llegada de visitantes.

Para el caso de Cabo Froward, uno de los desafíos será desarrollar infraestructura de uso público que permita recorrer el territorio de manera segura y responsable. Entre las acciones consideradas se encuentran la habilitación de senderos y la instalación de paneles informativos, con el propósito de entregar orientación a quienes visiten el futuro parque y promover una experiencia compatible con la protección de sus ecosistemas.

La experiencia acumulada por la fundación en otros territorios del país también forma parte de este proceso. La organización tiene una trayectoria vinculada al trabajo de conservación iniciado por la familia Tompkins durante la década de 1990, con una perspectiva de largo plazo y colaboración con el Estado para la creación y consolidación de áreas protegidas.

Trabajo conjunto con el Estado y transición institucional

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el proceso de transición desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hacia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que asumirá nuevas responsabilidades en materia de conservación.

En este escenario, Fundación Rewilding Chile mantiene una disposición de colaboración institucional, considerando que la administración y protección de los parques nacionales requiere coordinación entre organismos públicos, organizaciones privadas, comunidades y especialistas.

La fundación también ha trabajado en la identificación de elementos patrimoniales y culturales presentes en el territorio de Cabo Froward. Para ello, ha impulsado un estudio biocultural junto a antropólogos y representantes del pueblo Kawésqar, con el objetivo de reconocer lugares de importancia histórica, cultural y espiritual.

Estos antecedentes buscan ser considerados en la planificación y el futuro manejo del parque, incorporando la dimensión cultural a las estrategias de conservación ambiental.

Investigación científica y protección de especies

El trabajo en Cabo Froward también contempla diversas líneas de investigación científica relacionadas con la biodiversidad y los ecosistemas australes. Entre ellas se encuentran los estudios sobre el huemul, especie emblemática de los bosques patagónicos, que han permitido identificar una de las poblaciones más australes registradas, con alrededor de 15 ejemplares observados durante las investigaciones mencionadas.

A esto se suman estudios mediante herramientas como el ADN ambiental, que permiten obtener información sobre la presencia de especies en determinados ecosistemas sin necesidad de observar directamente a los animales.

La fundación también desarrolla iniciativas relacionadas con la restauración de bosques de ciprés de las Guaitecas, la protección de turberas y el estudio de su capacidad de almacenamiento de carbono, considerando la relevancia de estos ambientes para el equilibrio ecológico y la mitigación del cambio climático.

En el ámbito marino, se han realizado expediciones orientadas a conocer la biodiversidad del sector de Cabo Froward. Estas exploraciones han permitido registrar alrededor de 200 especies, información que podría servir como antecedente para evaluar futuras medidas de protección de los ecosistemas marinos.

Asimismo, se mantiene trabajo de conservación relacionado con el canquén colorado, especie que también forma parte de las prioridades de protección de la biodiversidad regional.

Una mirada de largo plazo para Magallanes

La consolidación del Parque Nacional Cabo Froward busca integrar la protección de ecosistemas terrestres y marinos, la investigación científica y el reconocimiento del patrimonio cultural del territorio. Su eventual declaración permitiría ampliar la superficie protegida en el extremo sur del país y fortalecer las oportunidades para el desarrollo del turismo de naturaleza en Magallanes.

Desde Fundación Rewilding Chile, el desafío se proyecta a largo plazo, considerando que la conservación requiere planificación, continuidad institucional y trabajo conjunto con las comunidades y el Estado. La iniciativa se suma así a los esfuerzos por resguardar el patrimonio natural y cultural de la Patagonia, en un territorio que concentra ecosistemas de alto valor ambiental.





​

