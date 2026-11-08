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8 de noviembre de 2026

LEY CORTA DE SEGURIDAD MUNICIPAL INCORPORA NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LOS MUNICIPIOS

​La iniciativa completó su tramitación en el Congreso Nacional tras la aprobación de las modificaciones realizadas por el Senado. Los cambios entregan mayor flexibilidad para la contratación de inspectores y ajustan requisitos para el desarrollo de labores de seguridad comunal.

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La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) valoró la aprobación y despacho a ley de las modificaciones a la Ley N.º 21.802 de Seguridad Municipal, que buscan facilitar la aplicación de la normativa y fortalecer los equipos locales.

Entre los cambios se contempla mayor flexibilidad para contratar inspectores, ajustes en las reglas de gasto y nuevas alternativas para acreditar requisitos físicos y psicológicos. También se modifican exigencias relacionadas con la conducción de vehículos municipales destinados a labores de seguridad.

El presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó que las modificaciones permitirán realizar operativos con vehículos de emergencia municipales y aumentar la contratación de personal profesionalizado para cumplir funciones de seguridad.

La asociación también ha participado junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito en la revisión del reglamento de la nueva normativa, planteando desafíos relacionados con el financiamiento, el equipamiento, las capacidades técnicas y las distintas realidades de los municipios del país.


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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE LO REFORMA

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