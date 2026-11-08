8 de noviembre de 2026
LEY CORTA DE SEGURIDAD MUNICIPAL INCORPORA NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LOS MUNICIPIOS
La iniciativa completó su tramitación en el Congreso Nacional tras la aprobación de las modificaciones realizadas por el Senado. Los cambios entregan mayor flexibilidad para la contratación de inspectores y ajustan requisitos para el desarrollo de labores de seguridad comunal.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) valoró la aprobación y despacho a ley de las modificaciones a la Ley N.º 21.802 de Seguridad Municipal, que buscan facilitar la aplicación de la normativa y fortalecer los equipos locales.
Entre los cambios se contempla mayor flexibilidad para contratar inspectores, ajustes en las reglas de gasto y nuevas alternativas para acreditar requisitos físicos y psicológicos. También se modifican exigencias relacionadas con la conducción de vehículos municipales destinados a labores de seguridad.
El presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó que las modificaciones permitirán realizar operativos con vehículos de emergencia municipales y aumentar la contratación de personal profesionalizado para cumplir funciones de seguridad.
La asociación también ha participado junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito en la revisión del reglamento de la nueva normativa, planteando desafíos relacionados con el financiamiento, el equipamiento, las capacidades técnicas y las distintas realidades de los municipios del país.
El concierto “Réquiem Mozart de Magallanes para el Mundo” se presentó este sábado 7 de noviembre en el marco de la Cartelera Cultural 2026, con la participación del Coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales.