MÁS DE 32 MIL PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN DE TELETÓN: DIRECTOR MÉDICO LLAMA A SUMARSE A LA CRUZADA SOLIDARIA DE ESTE 6 Y 7 DE NOVIEMBRE

A pocas horas de una nueva edición de la Teletón, que se realizará este 6 y 7 de noviembre, el director médico nacional de la institución, doctor Bruno Camaggi, conversó esta mañana con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que profundizó sobre el trabajo que desarrolla la organización durante todo el año, los cambios que ha experimentado el modelo de rehabilitación y la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Durante la entrevista, el profesional también destacó la relación de colaboración que Teletón mantiene con el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, el Club de Leones y el Hospital Clínico de Magallanes, instituciones con las que comparte experiencias, conocimientos y acciones clínicas en beneficio de las personas en situación de discapacidad.

De un modelo biomédico a una rehabilitación con enfoque biopsicosocial

Uno de los principales temas abordados fue la evolución que ha experimentado la rehabilitación en Chile, pasando de un enfoque centrado principalmente en las condiciones físicas de los pacientes hacia un modelo biopsicosocial, que considera también su entorno familiar, comunitario y social.

Camaggi explicó que actualmente la discapacidad debe comprenderse considerando las barreras y facilitadores que existen tanto en la persona como en los espacios donde desarrolla su vida cotidiana.

“Creo que es lo que le ha ido pasando a Teletón, también le ha ido pasando a Cruz del Sur, que es como los modelos de rehabilitación. Finalmente fuimos transitando desde modelos muy biomédicos a modelos biopsicosociales, entendiendo que la discapacidad es una ecuación donde tienes barreras, facilitadores y restrictores que estos pueden estar dentro del paciente o en su entorno más cercano, por lo tanto, hay que trabajar no solamente con el paciente niño, joven, adulto, sino que también con su familia”, explicó.

El director médico agregó que el trabajo de rehabilitación no puede limitarse a las intervenciones realizadas dentro de los centros especializados, ya que la inclusión y la participación plena dependen también de las condiciones que existen en los hogares, establecimientos educacionales, espacios públicos y comunidades.

En esa línea, planteó que uno de los objetivos debe ser avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas y actitudinales, además de promover políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de participación de las personas en situación de discapacidad.

Tecnología e inteligencia artificial: herramientas que complementan el trabajo humano

Otro de los aspectos analizados fue la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de rehabilitación, incluyendo órtesis robóticas, realidad virtual e inteligencia artificial.

El doctor Camaggi sostuvo que estas herramientas representan un aporte para mejorar los tratamientos, generar información y facilitar procesos administrativos, pero advirtió que no deben reemplazar el vínculo humano entre los profesionales, los pacientes y sus familias.

“La tecnología viene a sumar a los procesos más tradicionales de rehabilitación, no a reemplazarlos. Y lo mismo lo que estamos viendo al día de hoy con la inteligencia artificial viene a sumar, a poder estandarizar información, a poder mejorar procesos administrativos, facilitar cosas, pero no a reemplazar finalmente el lado humano y la cercanía que tiene que existir entre un equipo profesional, el paciente y su familia”, señaló.

En ese sentido, destacó que la innovación tecnológica debe incorporarse junto con los conocimientos clínicos y la experiencia acumulada por los equipos de rehabilitación, manteniendo siempre las necesidades de cada persona como centro de las decisiones.

Lenguaje, inclusión y responsabilidad de la sociedad

Durante la conversación también se abordaron los cambios culturales que han acompañado la evolución de la rehabilitación, particularmente en el uso del lenguaje y la forma en que la sociedad se relaciona con las personas en situación de discapacidad.

Camaggi recordó que décadas atrás existían enfoques comunicacionales centrados principalmente en las deficiencias físicas, mientras que actualmente se busca visibilizar los proyectos de vida, la autonomía, los logros personales y la participación social.

Como ejemplo, mencionó la transformación en la manera de presentar las historias de quienes forman parte de Teletón, pasando de conceptos utilizados anteriormente a una mirada que reconoce a las familias como protagonistas y embajadoras de sus propias experiencias.

“El lenguaje construye realidad y, por lo tanto, es súper importante seguir avanzando en materia de usar el lenguaje que corresponde. Hablar siempre de que las personas en situación de discapacidad son, por sobre todas las cosas, personas, personas que están viviendo una situación que puede ser transitoria o permanente, pero que no las inhabilita en el sentido más holístico y más completo de lo que somos las personas”, afirmó.

El profesional enfatizó que las personas en situación de discapacidad son sujetos de derecho, con autonomía y proyectos de vida, por lo que el desafío es dejar atrás las miradas que reducen su identidad a una condición física o médica.

Asimismo, sostuvo que la inclusión no depende exclusivamente de las instituciones o de las políticas públicas, sino que también requiere cambios en las conductas cotidianas de la ciudadanía.

“Hay cosas que están fuera del alcance de una persona cualquiera, no puede cambiar todas las calles ni poner ascensores ni cambiar políticas públicas. ¿Pero puede actitudinalmente ser empático con esa persona que está viviendo una situación de discapacidad o con ese adulto mayor que se demora un poco más en cruzar una calle o con esa madre que va por un coche?”, reflexionó.

En esa línea, llamó a considerar la diversidad al momento de diseñar espacios, edificios y servicios, incorporando criterios de accesibilidad que faciliten la autonomía y el desplazamiento de todas las personas.

Teletón trabaja durante todo el año y depende de la solidaridad de la comunidad

Uno de los puntos que el director médico quiso recalcar fue que, aunque la campaña de recaudación se concentra en dos jornadas, el trabajo de rehabilitación se desarrolla de manera permanente durante todo el año.

Camaggi explicó que Teletón entrega atenciones gratuitas y que su financiamiento depende mayoritariamente de los recursos recaudados durante la campaña anual.

“Yo creo que lo otro importante es transmitir que fundaciones como Cruz del Sur, como Teletón, trabajamos todo el año, tenemos formas de recaudar para poder hacer lo que hacemos, para poder entregar estas atenciones gratuitas. En el caso de Teletón son dos días al año. No tenemos socios, no tenemos otras formas de financiamiento, tenemos un porcentaje de financiamiento que no alcanza el 25% a través del Fondo Nacional de Salud con Fonasa, pero el 75% viene de estos dos días”, explicó.

El médico hizo una distinción entre la duración de la campaña y las necesidades de las personas que requieren rehabilitación, recordando que las dificultades para acceder al empleo, desplazarse por una ciudad o utilizar espacios públicos no desaparecen una vez finalizada la transmisión televisiva.

“Una cosa es que nuestra campaña de recaudación dura 27 horas. Otra cosa es que las personas en situación de discapacidad vivan en esa situación de discapacidad todo el año y los centros trabajan todo el año. Entonces esto pasa durante todo el año”, manifestó.

Por ello, planteó que la responsabilidad de avanzar hacia una sociedad inclusiva debe ser compartida entre el Estado, las instituciones, los empleadores y la ciudadanía.

Infraestructura y cobertura: acercar la rehabilitación a quienes la necesitan

Consultado por el crecimiento de la infraestructura de Teletón y la apertura de nuevos centros, Camaggi señaló que uno de los principales objetivos institucionales es que la rehabilitación sea oportuna y accesible para las personas que la necesitan.

En ese contexto, mencionó la apertura de institutos en nuevas localidades, entre ellos el de Los Ángeles y el recientemente inaugurado en Chillán, destacando que la expansión territorial debe responder a las necesidades de cobertura y a las posibilidades de financiamiento.

Sin embargo, aclaró que la presencia de Teletón en una región no depende necesariamente de contar con un edificio propio, sino también de establecer alianzas con instituciones locales que permitan entregar atención y complementar capacidades.

“Es ideal poder acercar la rehabilitación a las personas que lo necesitan, poder tener cobertura. Pero en el fondo lo más importante no es poner una bandera en términos de estar en todos lados. Teletón no está en Magallanes con un instituto y no vamos a colocar un instituto en Magallanes, porque lo más importante es, como te decía, que la rehabilitación les llegue a las personas que lo necesitan. Y en Magallanes tenemos un socio o dos socios, el Hospital Clínico y Cruz del Sur, para hacerlo”, indicó.

De esta manera, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones que ya cuentan con experiencia y capacidad instalada en la región.

Rehabilitación personalizada: cada paciente tiene objetivos y necesidades diferentes

Otro de los aspectos relevantes de la entrevista fue la importancia de que los tratamientos se construyan considerando las expectativas de cada paciente y su familia.

El director médico sostuvo que no existe una fórmula única para abordar los procesos de rehabilitación, debido a que cada persona presenta condiciones clínicas, redes de apoyo y realidades sociales distintas.

“Cada paciente es un mundo, tiene una situación clínica distinta. Tiene redes de apoyo distintas, tiene condiciones psicosociales distintas. Tiene una trayectoria de vida distinta y, en mi opinión, la gracia está en tomar lo mejor que nos dé la tecnología, lo que sabemos que sirve y escuchar a esa familia”, explicó.

Para ilustrar este enfoque, entregó como ejemplo el trabajo que se realiza para mejorar la movilidad de un niño. Señaló que el objetivo no debería limitarse a conseguir que camine más rápido o mejorar determinados indicadores clínicos, sino comprender para qué necesita esa capacidad en su vida cotidiana.

“Yo quiero que mi paciente camine mejor. Ya, este niño con parálisis cerebral, ¿para qué? Para que camine con mejor patrón o más rápido. Ya, pero ¿para qué? Para que no se demore tanto en ir al colegio o no se quede atrás cuando su grupo de amigos van a jugar a la pelota o van caminando”, explicó.

En ese sentido, planteó que las metas terapéuticas deben traducirse en resultados concretos para la vida de las personas, como lograr que un niño pueda compartir con sus amigos o participar en actividades que antes le resultaban difíciles.

El profesional también destacó la importancia de que las familias tengan voz y voto en las decisiones, complementando el conocimiento técnico de los equipos clínicos con la experiencia directa de quienes viven diariamente el proceso de rehabilitación.

Colaboración entre Teletón y Cruz del Sur: más de una década de trabajo conjunto

Uno de los puntos de mayor interés para Magallanes fue la relación de colaboración entre Teletón, el Club de Leones y el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, vínculo que, según explicó Camaggi, se ha desarrollado durante aproximadamente 15 años.

El profesional recordó que existe un convenio de colaboración desde 2013, cuya actividad se vio interrumpida parcialmente durante el período de pandemia. Posteriormente, en 2022, ambas instituciones retomaron y fortalecieron el trabajo conjunto.

“Por supuesto nos convoca un propósito común y efectivamente existe un convenio del 2013. Después estuvo una época en que estuvo medio detenido, pandemia mediante, y el año 2022 dijimos: oye, reactivemos esto”, comentó.

El acuerdo ha permitido desarrollar visitas periódicas de especialistas, intercambiar conocimientos, realizar capacitaciones y coordinar atenciones clínicas en beneficio de pacientes de la región.

Camaggi detalló que estas instancias se realizan habitualmente dos veces al año, aunque durante 2026 se concretó una visita en mayo. En aquella oportunidad, los equipos participaron en seis cirugías y más de 30 atenciones clínicas, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista.

“Entonces, no solamente que un especialista viaje, sino que es construir una solución alrededor de los pacientes, tomando el excelente servicio que haga Cruz del Sur y nosotros pudiendo complementar efectivamente en las cosas que nosotros tenemos y somos instituciones como bien complementarias”, sostuvo.

El director médico también destacó el nivel alcanzado por el centro magallánico, mencionando su acreditación internacional CARF, certificación especializada para instituciones de rehabilitación.

“Cuando uno conoce el modelo de rehabilitación de Cruz del Sur, ¿qué es lo que ve? Ves tecnología, ves conocimiento, ves estado del arte. Nosotros pudimos aprender mucho de ellos”, afirmó.

Asimismo, valoró el desarrollo que ha tenido la institución en Punta Arenas y manifestó que la experiencia regional constituye un ejemplo de colaboración entre organizaciones que comparten un mismo propósito.

“Lo que han creado la verdad en Magallanes y en Punta Arenas, ustedes tienen que sentirse muy orgullosos de lo que han construido”, expresó.

Llamado a participar en la Teletón 2026

Al finalizar la entrevista, el doctor Bruno Camaggi invitó a la comunidad de Magallanes a sumarse a la campaña solidaria de este 6 y 7 de noviembre, destacando que los aportes permiten sostener la atención gratuita y el trabajo de rehabilitación que se desarrolla en los distintos institutos del país.

El profesional recordó que Teletón atiende a más de 32 mil pacientes a lo largo de Chile y recibe anualmente a cerca de 3 mil nuevos usuarios, cifras que reflejan la importancia de mantener el compromiso de la ciudadanía.

También hizo hincapié en que la colaboración con organizaciones como Cruz del Sur permite ampliar las capacidades de atención y responder de mejor manera a las necesidades de las personas en situación de discapacidad, especialmente en regiones alejadas de los principales centros urbanos.

“Cruz del Sur y Teletón somos instituciones distintas, cada una con una historia. Hemos aprendido a trabajar colaborativamente, hemos puesto las capacidades de cada institución al servicio de las personas y queremos seguir en esa colaboración”, señaló.

Finalmente, reforzó el llamado a participar en la cruzada solidaria, vinculándolo con el propósito común de mejorar las condiciones de vida de las personas que requieren rehabilitación.

“Como es el eslogan, súmate a lo que nos une, sumémonos a lo que nos convoca. Que finalmente las personas en situación de discapacidad, eso es lo que tiene que ser nuestro faro y nuestro propósito”, concluyó.





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