INACAP ACERCA OPORTUNIDADES LABORALES A MAGALLANES: EMPLEA CHILE CONECTA A MILES DE PERSONAS CON EL MERCADO DEL TRABAJO Y REALIZARÁ FERIA LABORAL PRESENCIAL EN PUNTA ARENAS

La actividad se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre, con acceso gratuito y abierto a toda la comunidad. Además, Emplea Chile ofrece herramientas de inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de trabajo y conectar a personas con empresas de todo el país.



Encontrar nuevas oportunidades laborales y conectar con empresas que buscan talento es el objetivo de la Feria Laboral INACAP–CPC 2026, iniciativa que INACAP Punta Arenas realizará los días 10 y 11 de noviembre, con una jornada presencial abierta a toda la comunidad.



La actividad contará con la participación de más de 20 empresas que presentarán sus ofertas laborales, permitiendo a las personas conocer alternativas de empleo y establecer contacto directo con representantes de distintas organizaciones.

La feria se desarrollará en INACAP Punta Arenas, en dos bloques horarios: de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas. Se invita a los asistentes a llevar su currículum actualizado y carnet de identidad para aprovechar las oportunidades disponibles.



“Esta feria es una gran oportunidad para quienes están buscando trabajo o desean acceder a nuevas alternativas laborales. Invitamos a toda la comunidad a acercarse, conocer las ofertas disponibles y conversar directamente con las empresas participantes. Es importante asistir con el currículum actualizado y el carnet de identidad”, señaló Denisse Alvarado, encargada de Empleabilidad y Egresados de INACAP Punta Arenas.



La iniciativa se complementa con Emplea Chile (www.emplea.inacap.cl), plataforma gratuita desarrollada por INACAP que conecta a más de 200 mil usuarios con 16 mil empresas y que incorpora herramientas de inteligencia artificial para apoyar la búsqueda de empleo, mejorar currículums y preparar entrevistas laborales. Entre sus principales funcionalidades destaca un Coach Laboral con IA, que entrega recomendaciones personalizadas para mejorar el currículum y el perfil profesional; un sistema de entrenamiento para entrevistas laborales, que permite practicar mediante simulaciones y recibir retroalimentación automática; y evaluaciones laborales que ayudan a identificar fortalezas y competencias.



De esta manera, Emplea Chile busca contribuir a reducir brechas de información, acercar oportunidades laborales a las personas y facilitar que las organizaciones encuentren el talento que necesitan.



En este contexto, Angélica Ralil, directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Punta Arenas, destacó que la feria también será una instancia para acercar a la comunidad a las oportunidades de formación.



“Queremos que las personas de Punta Arenas, Puerto Natales y toda la Región de Magallanes encuentren en INACAP nuevas oportunidades para su desarrollo. Durante ambas jornadas tendremos disponible nuestro stand de Admisión, donde podrán informarse sobre nuestras carreras y el proceso de matrícula para la Admisión 2027”, indicó.



La Feria Laboral INACAP–CPC 2026 también contempla una modalidad online, ampliando el acceso a oportunidades laborales para quienes buscan empleo desde distintos puntos de la región.



La invitación es a participar los días 10 y 11 de noviembre en INACAP Punta Arenas, llevando el currículum y carnet de identidad, y aprovechar esta instancia para conectar con nuevas oportunidades laborales.

