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4 de noviembre de 2026

DOS DETENIDOS POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN DE UN TAXI EN PUNTA ARENAS

​Carabineros incautó 47 gramos y 300 miligramos de marihuana, además de $306.700 en efectivo y dos teléfonos celulares.

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Dos personas fueron detenidas en Punta Arenas por infracción a la Ley 20.000, luego de ser sorprendidas transportando marihuana dosificada y dinero en efectivo al interior de un taxi básico. El procedimiento fue desarrollado durante la tarde del martes 3 de noviembre por personal de la Sección Centauro de Carabineros.

El operativo se registró en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto, frente al Condominio San Ignacio 2, donde funcionarios policiales realizaron una fiscalización a un vehículo de transporte público, de color amarillo y negro.

Durante el control, Carabineros detectó que los dos ocupantes del automóvil, correspondientes al conductor y su acompañante, mantenían sustancias ilícitas dosificadas, además de dinero en efectivo, situación que motivó su detención por infracción al artículo 4° de la Ley 20.000, relacionado con el delito de microtráfico.

Como resultado del procedimiento, se incautaron 47 gramos y 300 miligramos de marihuana, junto con 306 mil 700 pesos en dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las diligencias investigativas correspondientes.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia y pasaron a control de detención durante este miércoles 4 de noviembre.

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