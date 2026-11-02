6 DE NOVIEMBRE: MAGALLANES CELEBRA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Con un acto oficial en el Teatro Municipal José Bohr y un desfile en el Monumento al Piloto Pardo, Punta Arenas conmemora este viernes uno de los grandes hitos de la historia nacional. La fecha es también fruto del trabajo sostenido de investigadores, divulgadores, autoridades e instituciones que por años han empujado para que el país mire hacia el sur.

Hay fechas que se instalan en el calendario por decreto, y otras que se ganan su lugar por el esfuerzo de muchos. El Día de la Antártica Chilena tiene algo de ambas.

El 6 de noviembre de 1940, el Presidente Pedro Aguirre Cerda firmó el decreto que fijó los límites del Territorio Chileno Antártico. Fue una decisión de Estado que puso por escrito una convicción largamente madurada: Chile no termina en el cabo de Hornos. Ochenta y seis años después, Magallanes vuelve a recordar ese hito con la solemnidad que merece.

Este viernes 6 de noviembre, la Delegación Presidencial Regional, el Instituto Antártico Chileno, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas encabezan la conmemoración oficial. A las 9:30 horas habrá un acto en el Teatro Municipal José Bohr, y a las 12:00 horas, un desfile en el Monumento al Piloto Pardo. El lugar no es casual: el marino que en 1916 rescató a los náufragos de la expedición de Shackleton sigue siendo el símbolo más querido de la vocación antártica magallánica.

Los que pensaron la Antártica antes que nadie

La fecha descansa sobre los hombros de quienes construyeron, con ideas, la posición antártica de Chile.

El jurista Julio Escudero Guzmán estudió y sistematizó los títulos que respaldaron el decreto de 1940. El general Ramón Cañas Montalva entendió, desde Magallanes, que el destino del país se jugaba en el sur, y defendió la proyección hacia el continente blanco en una época en que pocos lo hacían. El diplomático y escritor Antonio Huneeus Gana dio voz a esos argumentos en sus escritos sobre la Antártida. Y Óscar Pinochet de la Barra participó en las primeras campañas antárticas, estuvo en la firma del Tratado Antártico en 1959 y dirigió el Instituto Antártico Chileno hasta su traslado a Punta Arenas en 2003.

Sus nombres no son solo historia: son la base sobre la que hoy se sostiene la presencia chilena en la Antártica.

Soberanía que se ejerce todos los días

Esa presencia tiene un nombre: soberanía efectiva. No basta con un decreto si no hay personas que habiten, investiguen y protejan el territorio.

En eso, la Armada de Chile, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Chileno cumplen una labor silenciosa pero decisiva. Mantienen bases, aseguran el sostenimiento logístico, apoyan la ciencia y participan activamente en la cooperación internacional que caracteriza al continente blanco. Mientras se lee esta crónica, hay chilenos midiendo el clima, controlando el tráfico marítimo, estudiando glaciares y relevando dotaciones en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

El ímpetu de los investigadores

Que el 6 de noviembre tenga hoy una conmemoración a la altura se debe también al empuje de investigadores y divulgadores que han insistido, una y otra vez, en que la Antártica es parte de nuestra identidad.

Los historiadores Consuelo León y Mauricio Jara han dedicado décadas a estudiar la historia y la política antártica chilena. Jara, académico de la Universidad de Playa Ancha y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia en temas antárticos, ha impulsado iniciativas académicas en la región y ha asesorado nuevos proyectos editoriales. Ambos han formado a generaciones de investigadores que hoy continúan su legado.

El profesor Alfredo Soto ha sido otro de los impulsores de esta causa, llevando la Antártica a la comunidad y a las nuevas generaciones.

El historiador Francisco Sánchez Urra creó el programa Embajadores Antárticos, que acerca el continente a estudiantes, docentes y comunidades. Junto al ingeniero Felipe Molina escribió Así la Proa: 1947, la primera expedición antártica chilena, publicado en castellano e inglés a pocos meses de cumplirse 80 años de esa travesía, que fundó la base Soberanía, hoy Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat. El libro rescata además el pensamiento de Cañas Montalva.

La periodista científica María Pastora Sandoval, fundadora de Mirador Antártico, publicó Clics Antárticos: un continente que pocos visitan y muchos guglean. Su estudio muestra con datos que en Magallanes la Antártica es parte del lenguaje cotidiano: aquí se busca "Antártica chilena" más que en cualquier otra ciudad puerta de entrada al continente.

Juntos, Sánchez y Sandoval escribieron con el profesor Miguel Pinchera Cuentos Antárticos y algo más, con acuarelas de Felipe Vergara. El libro reúne cinco relatos que mezclan ficción e historia antártica chilena, pensados para llevar el continente a las aulas. La obra fue presentada en agosto en Oslo, Noruega, durante la conferencia del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), el mayor encuentro mundial de ciencia polar.

La Antártica en pantalla

La divulgación también llegó a la televisión y a las redes. El programa Exploradores Antárticos, de ITV Patagonia, recorre la historia y el presente del vínculo entre Magallanes y el continente blanco. A su vez, Chasconeando la Antártica, del Nodo Antártico, invita a descubrir los hitos de Punta Arenas ligados a la Antártica, como el Palacio Blanchard o el antiguo Hotel France.

Soberanía cultural

El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo, ha defendido en diversos paneles la idea de una soberanía cultural antártica. La presencia de Chile en el continente no solo se ejerce con bases y buques, sino también con libros, relatos, memoria e identidad.

En esa misma línea, el equipo de comunicaciones y educación del Instituto Antártico Chileno ha desarrollado por años una labor constante: ferias escolares, actividades de divulgación, el Mes de la Antártica y el apoyo a periodistas e investigadores que cuentan el continente al país.

Autoridades comprometidas

El gobernador regional Jorge Flies y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, han respaldado con ímpetu la identidad antártica de la región. Su compromiso se refleja en la conmemoración de este año, organizada en conjunto por las principales instituciones de Magallanes.

Un crucero en el puerto

La jornada tendrá además un invitado especial en la bahía. Ese día recalará en Punta Arenas el crucero Magellan Discoverer, de Antarctica21, la nueva nave de la empresa que opera los cruceros aéreos hacia la Antártica desde la capital regional. Edgardo Vega, de Fundación Antarctica21, ha sido parte de quienes apuestan por consolidar a Punta Arenas como puerta de entrada responsable al continente.

Una fecha que nos pertenece

El 6 de noviembre no es solo una efeméride. Es la oportunidad de recordar que la Antártica es parte de Chile y, sobre todo, de Magallanes. Lo es por la historia que la respalda, por quienes hoy la habitan y la estudian, y por quienes la cuentan para que las nuevas generaciones la sientan propia.

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