CREMATORIO YOPPEN INVITA A LA COMUNIDAD DE MAGALLANES A CONMEMORAR A LAS MASCOTAS FALLECIDAS ESTE 27 DE OCTUBRE

Cada 27 de octubre se conmemora una jornada especial dedicada a recordar a los animales de compañía que han fallecido, una práctica originada en la tradición popular del Día de Muertos en México. Esta costumbre plantea que durante esta fecha las almas de las mascotas regresan de manera simbólica a los hogares donde fueron acogidas y cuidadas. Con el paso de los años, la conmemoración ha tomado fuerza en diversos territorios, invitando a las personas a mantener vivo el recuerdo de quienes integraron sus vidas cotidianas.

Para materializar este recuerdo, la tradición sugiere la preparación de un altar o un espacio conmemorativo al interior de las viviendas. En estos lugares se suelen colocar fotografías del animal, velas, flores, un recipiente con agua y los juguetes u objetos favoritos de la mascota. Estas acciones buscan representar el vínculo construido a lo largo del tiempo, reconociendo el vacío que dejan tras su partida y la importancia que tuvieron dentro de la rutina familiar.

Más allá de las distintas creencias, la fecha establece un espacio para visibilizar y abordar el proceso de duelo que experimentan las personas ante la pérdida de una mascota. En este contexto local, Yoppen – Crematorio de Mascotas extendió una invitación a las familias de Punta Arenas y la región a dedicar un momento de este 27 de octubre a sus compañeros fallecidos. La entidad destacó que mirar fotografías, hablar de ellos y conservar sus recuerdos son formas de sobrellevar la partida, subrayando que el afecto compartido perdura en el tiempo.

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