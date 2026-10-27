TORRES DEL PAINE FORTALECE SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL CON VISITA DE OCHO TOURS OPERADORES DE MERCADOS DE LARGA DISTANCIA

Durante una semana, ocho tours operadores internacionales provenientes de distintos mercados de larga distancia recorrieron el destino Torres del Paine, conociendo en terreno su oferta turística, experiencias de naturaleza, servicios de alojamiento y propuestas vinculadas al turismo sustentable.

La visita se desarrolló en el marco de la segunda etapa del proyecto Red Asociativa, impulsado por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) con el apoyo de Corfo Magallanes, iniciativa que busca fortalecer la articulación entre el sector público y privado para impulsar la competitividad, la promoción internacional y la comercialización del destino.

A través de un completo programa de actividades, los operadores tuvieron la oportunidad de conocer la diversidad de experiencias que ofrece el territorio, establecer vínculos directos con empresas locales e identificar nuevas oportunidades para incorporar Torres del Paine en sus propuestas comerciales dirigidas a viajeros internacionales.

La Red Asociativa está integrada por siete empresas vinculadas a HYST, que trabajan colaborativamente para fortalecer la oferta turística del destino y potenciar su presencia en mercados estratégicos. Entre ellas se encuentran Hotel Lago Grey, EcoCamp Patagonia, Patagonia Camp, Bigfoot Patagonia, Estancia Cerro Guido y Vértice Patagonia.

Sara Adema, gerente de HYST, destacó la importancia de generar instancias de vinculación directa con los mercados internacionales, “Esta visita representa una oportunidad concreta para mostrar al mundo la diversidad y calidad de las experiencias que ofrece Torres del Paine. Nuestro objetivo es que los tours operadores no solo conozcan el destino, sino que vivan sus experiencias, conecten con nuestras empresas y se transformen en aliados estratégicos para su comercialización internacional. Como asociación, creemos firmemente que el trabajo colaborativo entre las empresas y el sector público es fundamental para fortalecer nuestro posicionamiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el territorio”.

Por su parte, Javier Romero, director regional de Corfo Magallanes, relevó el impacto de este tipo de iniciativas en el fortalecimiento de la industria turística regional, “Desde Corfo estamos impulsando iniciativas que permitan a las empresas trabajar de manera asociativa, mejorar su competitividad y acceder a nuevas oportunidades de negocio. Esta Red Asociativa es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede traducirse en acciones concretas de promoción y vinculación comercial con mercados internacionales. La llegada de estos ocho tours operadores permite proyectar la oferta turística de Magallanes hacia nuevos mercados y avanzar hacia un desarrollo turístico más competitivo, sostenible y articulado”.

Esta experiencia reafirma la importancia de impulsar estrategias conjuntas que permitan acercar la oferta turística regional a los principales canales de comercialización internacional, promoviendo relaciones comerciales de largo plazo y fortaleciendo el reconocimiento de Torres del Paine y la Patagonia chilena en el mundo.

Con este tipo de acciones, HYST y Corfo Magallanes continúan avanzando en una estrategia de promoción y articulación empresarial que pone en valor el trabajo asociativo, la calidad de los servicios turísticos y el potencial del territorio como destino de naturaleza de relevancia internacional.