La Clínica Jurídica de la Universidad de Magallanes (UMAG), ubicada en la esquina de las calles 21 de Mayo y Bellavista, en Punta Arenas, brinda asistencia legal gratuita a personas derivadas por instituciones como el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el SERNAC.

El servicio permite atender a personas que enfrentan dificultades para costear asesoría jurídica. Gabriela Sandoval Díaz, trabajadora social de la residencia Vida Austral, destacó el apoyo recibido para un residente que necesitaba orientación legal, señalando que este tipo de atención es especialmente relevante para personas vulnerables.

La clínica también cumple una función formativa para estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de Derecho, quienes participan en las asignaturas Clínica Jurídica Formativa I y II y en pasantías profesionales. Bajo la supervisión de docentes, colaboran en la atención de usuarios, la redacción de demandas y la tramitación de causas civiles y de familia.

El abogado docente Julián Delgado Gallegos explicó que esta experiencia permite a los estudiantes mantener contacto directo con las personas y acompañarlas durante sus procesos. En tanto, la abogada docente Catalina Caamaño destacó que el trabajo práctico facilita la aplicación de los contenidos aprendidos durante la carrera y contribuye al desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio profesional.

Desde el estudiantado, María Jesús Mansilla, alumna de quinto año, valoró la posibilidad de aplicar los conocimientos jurídicos a problemas cotidianos y contribuir a la comunidad. Quienes requieran información sobre el acceso a la Clínica Jurídica pueden escribir a [email protected] o comunicarse al +56 9 9325 8217. También está disponible el correo [email protected] y el teléfono 61 229 9631.

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