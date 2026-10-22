22 de octubre de 2026
SELECCIÓN FEMENINA DE VÓLEIBOL DE MAGALLANES VIAJA A VALDIVIA PARA DISPUTAR LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2026
El equipo compuesto por 12 deportistas locales inicia su participación este lunes 26 de octubre, con el objetivo de posicionarse entre los ocho mejores del certamen binacional.
La selección femenina de vóleibol de la Región de Magallanes emprenderá viaje este domingo 25 de octubre rumbo a la ciudad de Valdivia para competir en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026. El representativo está conformado por 12 jóvenes jugadoras, de entre 13 y 18 años, provenientes de los clubes locales Taiiu, Alemán, Esencias y UMAG. La escuadra se encuentra bajo la dirección técnica de Belén Pablo, acompañada por el asistente técnico Gabriel Vargas.
El cupo para representar a la zona se definió tras el Clasificatorio Araucanía disputado a principios de agosto, donde el Club Deportivo Taiiu obtuvo la victoria. La preparación del plantel definitivo comenzó el 8 de agosto e incluyó intensas jornadas de entrenamiento a las 6:00 de la mañana en el Polideportivo 18 de Septiembre y en las instalaciones de Taiiu. Además, el equipo sumó rodaje competitivo participando en el torneo Go Green en Temuco, viaje que fue financiado mediante actividades organizadas por las familias y las propias jugadoras.
Con un grupo cohesionado tras semanas de preparación constante en sus respectivos clubes y en el seleccionado, el cuerpo técnico busca que las deportistas sumen experiencia competitiva. La meta deportiva trazada para esta edición de los Juegos de la Araucanía es superar el rendimiento de la temporada anterior y lograr instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo.
La fase clasificatoria en Valdivia se desarrollará del lunes 26 al jueves 29 de octubre, con la siguiente programación de partidos:
Lunes 26: debut frente a Neuquén.
Martes 27: partidos frente a Aysén y Los Ríos.
Miércoles 28: encuentros frente a Biobío y Tierra del Fuego.
Jueves 29: cierre de la fase clasificatoria frente a Chubut.
La nómina oficial de deportistas está integrada por las siguientes jugadoras:
Armadoras: Carolina Peralta (Taiiu) y Lucía Marín (Taiiu).
Puntas: Nashla Cabrera (Taiiu), Amalia García (Alemán), Fernanda García (UMAG) y Mariana Lagos (Taiiu).
Centrales: Melina Calbuante (Taiiu), Sofía Rasmussen (Taiiu) y Josefa Fernández (Alemán).
Opuesta: Catalina Oyarzún (Esencias).
Líberos: Antonella Soto (Taiiu) y Constanza González (Taiiu).
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La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.
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