SELECCIÓN FEMENINA DE VÓLEIBOL DE MAGALLANES VIAJA A VALDIVIA PARA DISPUTAR LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2026

La selección femenina de vóleibol de la Región de Magallanes emprenderá viaje este domingo 25 de octubre rumbo a la ciudad de Valdivia para competir en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026. El representativo está conformado por 12 jóvenes jugadoras, de entre 13 y 18 años, provenientes de los clubes locales Taiiu, Alemán, Esencias y UMAG. La escuadra se encuentra bajo la dirección técnica de Belén Pablo, acompañada por el asistente técnico Gabriel Vargas.

El cupo para representar a la zona se definió tras el Clasificatorio Araucanía disputado a principios de agosto, donde el Club Deportivo Taiiu obtuvo la victoria. La preparación del plantel definitivo comenzó el 8 de agosto e incluyó intensas jornadas de entrenamiento a las 6:00 de la mañana en el Polideportivo 18 de Septiembre y en las instalaciones de Taiiu. Además, el equipo sumó rodaje competitivo participando en el torneo Go Green en Temuco, viaje que fue financiado mediante actividades organizadas por las familias y las propias jugadoras.

Con un grupo cohesionado tras semanas de preparación constante en sus respectivos clubes y en el seleccionado, el cuerpo técnico busca que las deportistas sumen experiencia competitiva. La meta deportiva trazada para esta edición de los Juegos de la Araucanía es superar el rendimiento de la temporada anterior y lograr instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

La fase clasificatoria en Valdivia se desarrollará del lunes 26 al jueves 29 de octubre, con la siguiente programación de partidos:

Lunes 26: debut frente a Neuquén.

Martes 27: partidos frente a Aysén y Los Ríos.

Miércoles 28: encuentros frente a Biobío y Tierra del Fuego.

Jueves 29: cierre de la fase clasificatoria frente a Chubut.

La nómina oficial de deportistas está integrada por las siguientes jugadoras:

Armadoras: Carolina Peralta (Taiiu) y Lucía Marín (Taiiu).

Puntas: Nashla Cabrera (Taiiu), Amalia García (Alemán), Fernanda García (UMAG) y Mariana Lagos (Taiiu).

Centrales: Melina Calbuante (Taiiu), Sofía Rasmussen (Taiiu) y Josefa Fernández (Alemán).

Opuesta: Catalina Oyarzún (Esencias).

Líberos: Antonella Soto (Taiiu) y Constanza González (Taiiu).