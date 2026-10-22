Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

22 de octubre de 2026

BLUMAR DESTACA EL APORTE DE PROVEEDORES REGIONALES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA FORTALECER LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes

blumarmagallanes

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, el gerente regional de Blumar, Pablo Solís, y el encargado de Comunicaciones y Comunidades de la compañía, Ricardo Hernández, realizaron un balance de la participación en ESA Magallanes 2026, abordando el impacto económico de la industria salmonicultora, las oportunidades para los proveedores locales y los desafíos para fortalecer el desarrollo productivo de la región.

Los representantes valoraron la convocatoria del encuentro, que reunió a más de 700 asistentes, entre empresas, proveedores, autoridades y estudiantes. En este contexto, destacaron la importancia de generar espacios de colaboración que permitan visibilizar los servicios disponibles en Magallanes y ampliar la participación de empresas regionales en la cadena de valor de la acuicultura. Según lo señalado durante la entrevista, los servicios y la venta de insumos asociados a la industria representan alrededor de US$100 millones anuales para la economía regional.

En materia de empleo y desarrollo de proveedores, Blumar informó que cuenta con cerca de 600 colaboradores directos y alrededor de 900 trabajadores indirectos. La compañía busca continuar fortaleciendo la participación de empresas locales en áreas como transporte, logística, alimentación, seguridad, mantenimiento y servicios especializados. Entre las oportunidades identificadas se encuentran el desarrollo de talleres para la reparación de redes y la implementación de alternativas regionales para la disposición final de mortalidades de peces.

Otro de los ejes abordados fue la formación de capital humano, mediante iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales y centros de formación técnica y superior. Entre las acciones mencionadas se encuentran capacitaciones en inocuidad alimentaria, cursos de robótica submarina y visitas a las instalaciones de la empresa, con el propósito de acercar a los estudiantes a las oportunidades laborales de la industria. Asimismo, destacaron el trabajo conjunto con el Liceo María Behety y otras empresas para fomentar las especialidades técnicas y contribuir a la retención de talento en Magallanes.

Respecto de los desafíos para el crecimiento del sector, Solís planteó la importancia de agilizar las tramitaciones y contar con mayor certeza regulatoria para concretar nuevas inversiones. También enfatizó que la expansión de la salmonicultura debe desarrollarse de manera sostenible, considerando el ordenamiento del borde costero, la compatibilidad con otras actividades y la protección del medioambiente. En paralelo, la empresa reafirmó su disposición a mantener una política de puertas abiertas para que la comunidad conozca sus procesos, instalaciones y estándares operacionales.

Finalmente, los representantes adelantaron nuevas actividades de vinculación comunitaria para las últimas semanas de 2026, entre ellas la inauguración de un punto limpio junto a la Junta de Vecinos de Barranco Amarillo y la apertura de un centro de atención en alianza con otra entidad. Estas iniciativas se suman al trabajo con establecimientos educacionales, proveedores y organizaciones locales, en una estrategia orientada a fortalecer la relación entre la industria acuícola y las comunidades de la región.




gerenteabick

GERENTE GENERAL DE ABICK PROYECTA NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA SALMONICULTURA EN LA ZONA AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

GOBIERNO REGIONAL Y SENCE PRESENTAN CURSOS GRATUITOS DE CONDUCCIÓN PARA ACCEDER A CINCO TIPOS DE LICENCIA

Leer Más

La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

goresencemagallanes
nuestrospodcast
detenidosmicrotrafico22102026

PDI DETUVO A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-10-22 at 15

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL E IST LANZAN CAMPAÑA PARA PREVENIR ACCIDENTES POR FUERTES VIENTOS EN RECINTOS PORTUARIOS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
c

COLUMNA DE OPINIÓN | “BASTA DE ALZAS EN LOS COMBUSTIBLES, EL BOLSILLO DE LOS MAGALLÁNICOS NO RESISTE MÁS”

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aniversariotpn

CON ACTOS CONMEMORATIVOS Y RECONOCIMIENTOS PERSONAS DESTACADAS TORRES DEL PAINE CELEBRÓ SU 46 ANIVERSARIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.