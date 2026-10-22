BLUMAR DESTACA EL APORTE DE PROVEEDORES REGIONALES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA FORTALECER LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, el gerente regional de Blumar, Pablo Solís, y el encargado de Comunicaciones y Comunidades de la compañía, Ricardo Hernández, realizaron un balance de la participación en ESA Magallanes 2026, abordando el impacto económico de la industria salmonicultora, las oportunidades para los proveedores locales y los desafíos para fortalecer el desarrollo productivo de la región.

Los representantes valoraron la convocatoria del encuentro, que reunió a más de 700 asistentes, entre empresas, proveedores, autoridades y estudiantes. En este contexto, destacaron la importancia de generar espacios de colaboración que permitan visibilizar los servicios disponibles en Magallanes y ampliar la participación de empresas regionales en la cadena de valor de la acuicultura. Según lo señalado durante la entrevista, los servicios y la venta de insumos asociados a la industria representan alrededor de US$100 millones anuales para la economía regional.

En materia de empleo y desarrollo de proveedores, Blumar informó que cuenta con cerca de 600 colaboradores directos y alrededor de 900 trabajadores indirectos. La compañía busca continuar fortaleciendo la participación de empresas locales en áreas como transporte, logística, alimentación, seguridad, mantenimiento y servicios especializados. Entre las oportunidades identificadas se encuentran el desarrollo de talleres para la reparación de redes y la implementación de alternativas regionales para la disposición final de mortalidades de peces.

Otro de los ejes abordados fue la formación de capital humano, mediante iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales y centros de formación técnica y superior. Entre las acciones mencionadas se encuentran capacitaciones en inocuidad alimentaria, cursos de robótica submarina y visitas a las instalaciones de la empresa, con el propósito de acercar a los estudiantes a las oportunidades laborales de la industria. Asimismo, destacaron el trabajo conjunto con el Liceo María Behety y otras empresas para fomentar las especialidades técnicas y contribuir a la retención de talento en Magallanes.

Respecto de los desafíos para el crecimiento del sector, Solís planteó la importancia de agilizar las tramitaciones y contar con mayor certeza regulatoria para concretar nuevas inversiones. También enfatizó que la expansión de la salmonicultura debe desarrollarse de manera sostenible, considerando el ordenamiento del borde costero, la compatibilidad con otras actividades y la protección del medioambiente. En paralelo, la empresa reafirmó su disposición a mantener una política de puertas abiertas para que la comunidad conozca sus procesos, instalaciones y estándares operacionales.

Finalmente, los representantes adelantaron nuevas actividades de vinculación comunitaria para las últimas semanas de 2026, entre ellas la inauguración de un punto limpio junto a la Junta de Vecinos de Barranco Amarillo y la apertura de un centro de atención en alianza con otra entidad. Estas iniciativas se suman al trabajo con establecimientos educacionales, proveedores y organizaciones locales, en una estrategia orientada a fortalecer la relación entre la industria acuícola y las comunidades de la región.





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