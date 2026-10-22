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22 de octubre de 2026

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL E IST LANZAN CAMPAÑA PARA PREVENIR ACCIDENTES POR FUERTES VIENTOS EN RECINTOS PORTUARIOS

La iniciativa “No al Viento” implementa un sistema de semaforización para resguardar la seguridad de los trabajadores portuarios frente a las condiciones climáticas locales.

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​Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y resguardar la integridad de quienes desempeñan funciones en los muelles de la región, EPA, en conjunto con el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), realizó el lanzamiento de la campaña preventiva “No al Viento”, iniciativa orientada a promover el autocuidado y la toma de decisiones seguras frente a las condiciones de viento características de Magallanes.


La actividad contó con la participación del gerente general de la empresa, José Barría; la gerenta de Operaciones, Marcela Mansilla; Carolina Suárez, jefa de prevención de riesgos laborales; representantes del IST y trabajadores portuarios, quienes conocieron los principales alcances de esta campaña y la importancia de incorporar medidas preventivas durante las operaciones.


La iniciativa reafirma el sistema de semaforización del viento, diseñado para proporcionar una señal visual clara y de fácil comprensión sobre las condiciones de seguridad para el desarrollo de las labores portuarias.

 
El sistema considera tres niveles de alerta:

Verde: permite desarrollar las labores con normalidad, manteniendo las medidas habituales de seguridad.
Amarillo: indica condiciones que requieren mayor atención y precaución, reforzando las medidas preventivas durante las operaciones.
Rojo: establece la detención de las operaciones expuestas al viento, priorizando la seguridad de los trabajadores.

Esta herramienta busca facilitar la identificación de riesgos asociados a las condiciones meteorológicas, especialmente en una región donde las fuertes ráfagas de viento representan un desafío permanente para las actividades que se desarrollan al aire libre.

La campaña también considera la difusión de material informativo y acciones de sensibilización dirigidas a los trabajadores, promoviendo una cultura preventiva basada en el respeto de las indicaciones de seguridad y la responsabilidad compartida.

A través de este trabajo conjunto entre el IST y EPA reafirma su compromiso con la seguridad, impulsando iniciativas que permitan fortalecer las condiciones de trabajo y prevenir accidentes en sus instalaciones.

Bajo el mensaje “Si el viento aumenta, la seguridad primero”, la empresa busca reforzar un principio fundamental: ninguna operación es más importante que la integridad y el bienestar de las personas.
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