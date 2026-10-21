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21 de octubre de 2026

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA COORDINA EN TERRENO ACCIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE 11 RUTAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​La reunión encabezada por Liber Lazo Navarro junto a CONAF, la Dirección de Vialidad y la empresa 2TH permitió coordinar las primeras intervenciones de conservación vial de cara a la nueva temporada turística. El contrato, con una duración de dos años, contempla trabajos en 11 caminos de la provincia, incluyendo vías de acceso y sectores interiores del Parque Nacional Torres del Paine.

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Con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y transitabilidad de los caminos de la provincia, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, encabezó una reunión de coordinación en terreno con representantes de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y la empresa Constructora 2TH, recientemente adjudicataria del contrato de Conservación Global de la Provincia de Última Esperanza, XV Etapa, por un período de dos años.

La instancia permitió revisar las principales necesidades de mantención de las rutas, coordinar las intervenciones prioritarias y abordar el despeje de vegetación que dificulta la visibilidad y reduce el espacio disponible para la circulación vehicular, especialmente en caminos interiores del Parque Nacional Torres del Paine.

El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de desarrollar estas coordinaciones directamente en el territorio, junto a los organismos y equipos responsables de ejecutar las labores.

“Acabamos de sostener una reunión con los actores involucrados en la mantención de los caminos interiores del parque. Estuvieron CONAF, 2TH y Vialidad. Estas son las instancias en las cuales podemos analizar cuál es la problemática y proyectarnos hacia la temporada que está empezando. Estas son las acciones que dan realmente frutos”, señaló la autoridad.

El delegado agregó que la coordinación entre los servicios públicos y la empresa contratista resulta fundamental para anticiparse a las necesidades de la temporada turística, mejorar las condiciones de circulación y resguardar la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes.

Despeje de vegetación y mejoramiento de la visibilidad

Luis Garcés Puentes, jefe de Topografía de Constructora 2TH, explicó que la empresa se encuentra en proceso de instalación para iniciar los trabajos contemplados en el contrato de conservación global, cuyo período de ejecución se extenderá por dos años.

El profesional detalló que uno de los primeros aspectos abordados durante la reunión fue la ejecución del ítem de roce manual, que considera retirar la vegetación que invade la calzada y dificulta la circulación por los caminos del parque.

“En esta reunión hemos acordado con CONAF y Vialidad la manera de ejecutar el ítem de roce manual, para despejar la calzada de la vegetación que la está obstaculizando. Próximamente comenzaremos con los trabajos de despeje de la faja, que consideran el retiro de vegetación que afecta los caminos del Parque Nacional”, explicó Garcés.

El representante de la empresa también hizo un llamado a los conductores y turistas a respetar la señalización, disminuir la velocidad y mantener precaución al transitar por sectores donde se encuentren trabajando los equipos de conservación, con el fin de evitar accidentes y proteger a los trabajadores.

Vialidad coordinará las intervenciones en las rutas

Por su parte, Mauricio Bustos Contreras, inspector fiscal de la Dirección de Vialidad, destacó que el contrato incorpora trabajos de roce y despeje de fajas, una de las necesidades planteadas por distintos actores vinculados al funcionamiento del parque.

El inspector fiscal explicó que estas labores se desarrollarán en coordinación con CONAF, organismo que participará en la orientación técnica necesaria para efectuar el raleo y corte de vegetación que corresponda, considerando las características de las especies y las condiciones del entorno protegido.

Asimismo, indicó que el programa contempla otras intervenciones de conservación, como trabajos de ensanche en sectores específicos, recapados y reperfilados periódicos, de acuerdo con las necesidades de cada camino.

Estas acciones buscan mejorar la visibilidad, mantener las condiciones de circulación y contribuir a una conectividad más segura entre los distintos sectores de la provincia, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Un contrato que considera 11 rutas de Última Esperanza

De acuerdo con los antecedentes técnicos de la Dirección de Vialidad correspondientes al contrato de Conservación Global de la Provincia de Última Esperanza, XV Etapa, el programa considera intervenciones en 11 caminos y tramos viales de la provincia, incluyendo rutas de acceso y vías interiores vinculadas al Parque Nacional Torres del Paine.

Entre las rutas contempladas se encuentran:

Ruta 9 Norte: Punta Arenas–Puerto Natales–Paso Baguales.

Ruta Y-150: cruce Ruta 9 Norte–Lago Sarmiento–Guardería Lago Grey.

Ruta Y-156: cruce Y-160–Laguna Amarga–cruce Y-150.

Ruta Y-160: cruce Y-150–Laguna Azul–Río Zamora.

Ruta Y-166: cruce Y-156, sector Estancia Laguna Amarga–cruce Y-160, sector Cañadón Macho.

Ruta Y-290: cruce Ruta 9 Norte–Cueva del Milodón–cruce Y-150, sector Administración del Parque.

Ruta Y-120: cruce Ruta 9 Norte–Estancia Las Chinas.

Ruta Y-135: cruce Ruta 9 Norte–Estancia La Criollita.

Ruta Y-158: cruce Y-150–Pudeto–estacionamiento Salto Grande.

Ruta Y-292: cruce Y-290–Villa Serrano.

Ruta Y-168: cruce Y-156, sector portería Laguna Amarga–acceso a Torres del Paine.

La conservación de esta red vial es relevante para la conectividad de la provincia, el desplazamiento de sus habitantes y el desarrollo de las actividades turísticas. Las intervenciones específicas se ejecutarán de acuerdo con las necesidades de cada tramo y las condiciones técnicas y ambientales correspondientes.

CONAF prepara el inicio de una nueva temporada turística

En tanto, Pablo Higueras Valladares, coordinador técnico del Parque Nacional Torres del Paine, destacó los preparativos que desarrolla CONAF para recibir a los visitantes durante la próxima temporada. 

El representante informó que el proceso de incorporación de personal guardaparque transitorio alcanzaba aproximadamente un 70 %, con el propósito de reforzar los equipos destinados a la atención y orientación de quienes visiten el área protegida.

Asimismo, señaló que se proyectaba la apertura del circuito de montaña Macizo Paine durante la primera quincena de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas lo permitieran. Este circuito contempla mejoras relacionadas con la asistencia y seguridad de los visitantes.

Higueras invitó a la comunidad de Magallanes y a los turistas a planificar sus visitas, informarse previamente sobre las condiciones de acceso y seguir las indicaciones del personal guardaparque, manteniendo siempre una actitud de respeto hacia los trabajadores, otros visitantes y el entorno natural.

Coordinación y prevención para una circulación más segura

La reunión encabezada por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza reafirma la importancia del trabajo coordinado entre los servicios públicos y la empresa responsable de la conservación vial, especialmente ante el aumento de desplazamientos que caracteriza a la temporada turística.

La planificación de las intervenciones busca contribuir a mejores condiciones de visibilidad, conservación y transitabilidad en los caminos de la provincia, resguardando tanto la seguridad de quienes los utilizan como la protección del patrimonio natural.

Finalmente, la Delegación Presidencial Provincial reiteró el llamado a conductores y visitantes a respetar la señalización, reducir la velocidad en sectores intervenidos y seguir las instrucciones de los equipos que desarrollan trabajos en terreno.

La prevención y la responsabilidad de todos son fundamentales para mantener caminos más seguros y disfrutar de manera responsable de los atractivos de la provincia de Última Esperanza y del Parque Nacional Torres del Paine.

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