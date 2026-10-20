CONCLUYE CON ÉXITO CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO A PROFESORES SOBRE PORTAFOLIO DOCENTE

​Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales que participan en la Evaluación Docente 2026 se desarrolló un ciclo de jornadas presenciales de acompañamiento y orientación enfocado en la elaboración de las evidencias del Portafolio.



La iniciativa fue impulsada por la Red Maestros de Maestros de Punta Arenas, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Dirección Provincial de Educación. El propósito central fue generar espacios de colaboración para resolver dudas, revisar los criterios de las rúbricas evaluativas y apoyar el desarrollo profesional docente.



El ciclo contempló un total de seis sesiones presenciales realizadas durante los meses de septiembre y octubre en Punta Arenas y Puerto Natales, con jornadas dedicadas a la revisión de la clase grabada, planificación, evaluación y reflexión pedagógica y trabajo práctico sobre las tareas incorporadas en la Evaluación Docente.



Las jornadas estuvieron dirigidas profesores que rinden de forma obligatoria la Evaluación Docente 2026 o que buscan avanzar hacia tramos superiores en la carrera docente. La convocatoria logró la participación de 30 profesionales en Punta Arenas y 15 en Puerto Natales.



El trabajo de facilitación y relatores estuvo a cargo de Jacqueline Véjar Barrientos: educadora diferencial de la Escuela Capitán Arturo Prat, docente Experto II y correctora de los Módulos 2 y 3; y Héctor Mercado Miranda, profesor de Lenguaje de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, docente Experto I y corrector del Módulo 1.



La encargada de evaluación docente del SLEP Magallanes, Alejandra Hormazábal, explicó que este proceso “consiste en la evaluación de instrumentos, en este caso de un portafolio que tienen que realizar los docentes y una evaluación de conocimiento específico y pedagógico y durante los meses de septiembre y octubre se realizaron una serie de talleres de apoyo a la elaboración del portafolio”.



Durante los encuentros se abordaron el análisis de los indicadores evaluativos, la aclaración de conceptos técnicos y la resolución de consultas específicas de los participantes para fortalecer sus evidencias.



