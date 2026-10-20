Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

20 de octubre de 2026

CONCLUYE CON ÉXITO CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO A PROFESORES SOBRE PORTAFOLIO DOCENTE

​La iniciativa de desarrollo profesional y aprendizaje entre pares benefició a 45 educadores en Punta Arenas y Puerto Natales.

Jornadas de Apoyo a la Ev docente 2

​Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales que participan en la Evaluación Docente 2026 se desarrolló un ciclo de jornadas presenciales de acompañamiento y orientación enfocado en la elaboración de las evidencias del Portafolio.

 
La iniciativa fue impulsada por la Red Maestros de Maestros de Punta Arenas, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Dirección Provincial de Educación. El propósito central fue generar espacios de colaboración para resolver dudas, revisar los criterios de las rúbricas evaluativas y apoyar el desarrollo profesional docente.

 
El ciclo contempló un total de seis sesiones presenciales realizadas durante los meses de septiembre y octubre en Punta Arenas y Puerto Natales, con jornadas dedicadas a la revisión de la clase grabada, planificación, evaluación y reflexión pedagógica y trabajo práctico sobre las tareas incorporadas en la Evaluación Docente.

 
Las jornadas estuvieron dirigidas profesores que rinden de forma obligatoria la Evaluación Docente 2026 o que buscan avanzar hacia tramos superiores en la carrera docente. La convocatoria logró la participación de 30 profesionales en Punta Arenas y 15 en Puerto Natales.

 
El trabajo de facilitación y relatores estuvo a cargo de Jacqueline Véjar Barrientos: educadora diferencial de la Escuela Capitán Arturo Prat, docente Experto II y correctora de los Módulos 2 y 3; y Héctor Mercado Miranda, profesor de Lenguaje de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, docente Experto I y corrector del Módulo 1.

 
La encargada de evaluación docente del SLEP Magallanes, Alejandra Hormazábal, explicó que este proceso “consiste en la evaluación de instrumentos, en este caso de un portafolio que tienen que realizar los docentes y una evaluación de conocimiento específico y pedagógico y durante los meses de septiembre y octubre se realizaron una serie de talleres de apoyo a la elaboración del portafolio”.

 
Durante los encuentros se abordaron el análisis de los indicadores evaluativos, la aclaración de conceptos técnicos y la resolución de consultas específicas de los participantes para fortalecer sus evidencias.

dirigentecolegioprofesores

DIRIGENTA DEL COLEGIO DE PROFESORES ALERTA POR SOBRECARGA DOCENTE Y PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL SLEP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA MEJORAMIENTO DE CALLE QUE LLEGARÁ AL FIN A LOS VECINOS DE PAMPA REDONDA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El monto aprobado fue de $16.833.494.000, y su forma de financiamiento será vía Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

El monto aprobado fue de $16.833.494.000, y su forma de financiamiento será vía Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

core19102026
nuestrospodcast
RG 2

ALCALDE RADONICH SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
aguas magallanes 2
YOPPERN NUEVO 336x336
Jornadas de Apoyo a la Ev docente 2

CONCLUYE CON ÉXITO CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO A PROFESORES SOBRE PORTAFOLIO DOCENTE

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
mariapastora

PERIODISTA MARÍA PASTORA SANDOVAL PRESENTA “CLICS ANTÁRTICOS” Y ANALIZA EL INTERÉS MUNDIAL POR EL CONTINENTE BLANCO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
3

EXPRESIÓN AUSTRAL ABRE TALLERES GRATUITOS DE DANZA PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.