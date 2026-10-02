“EDUCADORES QUE INSPIRAN”: FUNDACIÓN TERAIKE RECONOCE EL TRABAJO DOCENTE Y PROYECTA NUEVAS INICIATIVAS PARA MAGALLANES

En el marco de la conmemoración de sus 10 años de trayectoria, representantes de Fundación Teraike abordaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el trabajo desarrollado durante la última década en Magallanes, junto con la reciente experiencia de “Educadores que Inspiran”, iniciativa que buscó relevar el aporte de profesores y equipos educativos de la región.

En la conversación participaron Arturo Palma y María José de Aretxabala, integrantes del directorio de Fundación Teraike, además de Joshua Obilinovic, profesor de música de la Escuela Hernando de Magallanes y uno de los finalistas de esta primera experiencia de reconocimiento, desarrollada con el acompañamiento del Global Teacher Prize.

María José de Aretxabala destacó que los 10 años de trayectoria han sido también una oportunidad para revisar el camino recorrido y valorar el trabajo conjunto con distintos actores de la región. “La verdad que ha sido estos estos meses que llevamos de año de reflexión y de gratitud por todas las personas y las empresas, las autoridades que se han sumado en este sueño que tuvimos cuando llegamos acá, hace 10 años a empezar a trabajar a través de fundación Teraiké”, señaló.

La integrante del directorio explicó que uno de los sellos de la fundación ha sido el trabajo colaborativo con las comunidades educativas, buscando identificar necesidades y vincularlas con experiencias y conocimientos que puedan contribuir a fortalecer la educación regional.

“Ha sido un camino muy bonito en el que se han ido sumando muchas personas, muchas instituciones y ha habido un trabajo colaborativo, que es lo que más nos importa a nosotros, que es coconstruir con las comunidades”, sostuvo.

En esa misma línea, Arturo Palma señaló que durante estos 10 años la fundación ha debido adaptar sus estrategias a las distintas realidades encontradas en la región, pasando a asumir un papel de articulación entre establecimientos educacionales, profesionales, instituciones y otros actores vinculados al ámbito educativo.

“Hace 10 años, como decía María José, teníamos este sueño de partir Fundación Teraike y de apoyar la educación en Magallanes porque creemos que la educación es, si no es el principal, es uno de los principales pilares para el desarrollo humano y profesional de las personas y en este caso los niños que son nuestro foco”, explicó.

Palma agregó que esta evolución ha permitido ampliar las áreas de acción de la organización. “Una de las cosas que han cambiado diría para bien, es que efectivamente hemos tomado un rol de articuladores”, indicó, destacando que fortalecer la educación requiere considerar a los distintos integrantes del ecosistema escolar, entre ellos directores, profesores, equipos educativos y familias.

Según explicó, la experiencia acumulada también ha estado marcada por la disposición de distintos sectores a colaborar. “Lo que más me ha llamado la atención es la disponibilidad a colaborar, el tono positivo que hemos tenido siempre desde las autoridades, desde los equipos directivos, los profesores de este ecosistema que finalmente es el que va a provocar el cambio”, afirmó.



Reconocimiento a los educadores



Uno de los hitos abordados durante la entrevista fue la primera edición de “Educadores que Inspiran”, iniciativa que permitió reconocer experiencias docentes y que contó con el acompañamiento del Global Teacher Prize.

Para Joshua Obilinovic, profesor de música de la Escuela Hernando de Magallanes y uno de los finalistas, la experiencia tuvo un significado especial debido a que permitió poner en valor un trabajo que muchas veces permanece dentro de las aulas y que no siempre resulta visible para las comunidades.

“Creo que es inédito en la región, algo así. Y me da la idea de que si esto ojalá se perpetuara en el tiempo, en algún momento o cada ciertos años, que si yo me imagino que para muchos colegas va a significar una oportunidad de visibilizar el trabajo muchas veces”, comentó.

El docente explicó que su postulación fue realizada por su propio equipo directivo y destacó que el reconocimiento no debería entenderse como una competencia destinada a establecer quién es el mejor profesor, sino como una instancia para relevar distintas prácticas y experiencias educativas.

“Hay tantos colegas que lo merecen, digamos yo, yo estoy convencido de que. Ninguno bueno, Marta salió justa ganadora. Estamos súper contentos por ella, pero sé que ninguno de nosotros puede sentirse que es el número 1, el mejor profesor del mundo versus el resto, porque todos sabemos que tenemos muchos colegas que hacen un trabajo súper dedicado, muy profesional”, afirmó.

Obilinovic también vinculó su trayectoria docente con los profesores y experiencias que marcaron su propia formación, recordando sus primeros acercamientos a la música en Tierra del Fuego y posteriormente en Punta Arenas.

Entre esas experiencias mencionó a docentes que influyeron en su desarrollo musical y profesional, destacando especialmente el trabajo realizado en establecimientos educacionales y proyectos que permitieron acercar a los estudiantes a coros, bandas, orquestas, festivales y escenarios regionales y nacionales.

“Después de tantos años en el aula, 20 años haciendo las clases, esto me ha llenado de energía para seguir la senda y ver que las cosas no se han hecho tan mal”, expresó.



La educación musical y los desafíos para mantener experiencias regionales



Durante la conversación también se abordó la situación de distintas iniciativas vinculadas con la educación musical y los espacios de participación artística de los estudiantes de Magallanes.

Obilinovic destacó la trayectoria que han tenido festivales y encuentros estudiantiles, pero manifestó preocupación por las dificultades que, a su juicio, existen actualmente para mantener algunas de estas experiencias debido a los requerimientos de financiamiento y logística.

“Espero que sea solo un mal lapsus y que esto vuelva a lo que siempre vivimos los profes”, señaló, recordando que varios de los actuales músicos y profesores de música de la región tuvieron sus primeras experiencias importantes precisamente en festivales estudiantiles.

Para el docente, estos espacios no solamente permiten desarrollar capacidades musicales, sino que también entregan herramientas relacionadas con el trabajo colectivo y la construcción de objetivos comunes.

“Creo que volver ahí a hacer gestiones mejor, de verdad eso creo para que no se ojalá jamás se pierda todo lo que esta región se ha fortalecido en el ámbito musical”, planteó.



Nuevas acciones de Fundación Teraike



Desde Fundación Teraike señalaron que la experiencia de “Educadores que Inspiran” constituye una nueva línea de reconocimiento dentro de un trabajo que durante la última década también ha contemplado iniciativas relacionadas con pintura, ilustración, cuentos y otras áreas.

Arturo Palma sostuvo que los docentes ocupan un lugar central en los procesos de transformación educativa. “Son los profesores los que mejor saben qué es lo que los niños van necesitando, que son actores de cambio y hay que seguirlos apoyando. Hay que seguirlos reconociendo y tienen que transformarse en embajadores de este cambio”, afirmó.

Por su parte, María José de Aretxabala invitó a la comunidad a conocer las distintas iniciativas impulsadas por la fundación y a participar de sus próximos proyectos.

“Nosotros tenemos muchos proyectos y energía para seguir trabajando en conjunto a los profesores, a los equipos directivos, a los niños y a toda la comunidad de Magallanes”, señaló.

La representante agregó que la organización mantiene abiertos sus canales para recibir propuestas y establecer nuevas colaboraciones. “Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar buenas ideas o recibir los comentarios que puedan tener respecto a cómo mejorar y potenciar entre todos la educación de los niños de Magallanes”, concluyó.

La información sobre las actividades y proyectos de Fundación Teraike se encuentra disponible a través de sus plataformas digitales, donde también se pueden conocer iniciativas como el concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes” y “Tradiciones de la Patagonia”.





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