DIPUTADO RIQUELME ANUNCIA RECURSO DE PROTECCIÓN PARA INTENTAR REVERTIR TRASLADO DE REO DE ALTA PELIGROSIDAD A MAGALLANES

El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme Ducci abordó una serie de materias de interés regional durante su participación, esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, entre ellas el traslado de un reo considerado de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, las condiciones de los recintos penitenciarios de la zona, el presupuesto de los gobiernos regionales, la conectividad de Puerto Williams y una denuncia presentada ante Contraloría por trabajos realizados en un establecimiento educacional.

Uno de los principales puntos de la entrevista fue la acción judicial que el parlamentario anunció junto a tres concejales de la región, con el objetivo de intentar revertir el traslado del interno a Magallanes. Riquelme explicó que la presentación fue realizada hace dos días y que se encuentra a la espera de que sea acogida a trámite.







“Yo no sé si está en conocimiento, yo no lo quise transmitir. Ayer salió en El Pingüino porque aún no es acogido a trámite, pero presentamos un recurso de protección junto con 3 concejales de 2 de Punta Arenas, 1 de Puerto Natales y este diputado que les habla para poder tratar de revertir el traslado de este sicario al recinto penal o a la región de Magallanes”.



El diputado señaló que, de acuerdo con los antecedentes que ha conocido, existiría un informe de Gendarmería que no habría recomendado el traslado debido a las condiciones del recinto penitenciario regional. En ese contexto, sostuvo que uno de los aspectos que busca abordar mediante la acción judicial es la atribución para determinar este tipo de movimientos.







“Lo único que conocemos hasta el momento que efectivamente por las críticas que hizo el mismo ministro Martín Arrau, ministro de Seguridad y las críticas que hizo el subsecretario de Justicia, es que había un informe que no era favorable a su traslado, o sea, Gendarmería, señalaba, no es conveniente el traslado de este individuo. Este sicario de este peligroso asesino a la región de Magallanes”.



Riquelme agregó que, durante su reunión con el subsecretario de Justicia, planteó además distintas necesidades relacionadas con la infraestructura penitenciaria regional. Entre ellas mencionó el mantenimiento de los recintos, las condiciones del área femenina y la falta de un centro de trabajo para mujeres privadas de libertad.







“Yo hace cerca de 2 meses atrás visité el penal de Punta Arenas, me voy con el trabajo a visitar el de Puerto Natales y el de Porvenir y hay una serie de temas que hay que abordar. Mantenimiento de la cárcel. Temas de, por ejemplo, no existe un centro de trabajo para las mujeres. Prácticamente está colapsado el área para las reclusas que son madre, está muy, muy colapsado”.



El parlamentario recordó que durante su anterior labor como consejero regional se aprobaron recursos para intervenciones vinculadas a Gendarmería y señaló que durante la próxima semana distrital buscará abordar nuevamente estas materias con las autoridades regionales del servicio.



Conectividad y desarrollo de Puerto Williams



Otro de los temas planteados durante la entrevista fue el futuro de Puerto Williams y la necesidad de fortalecer su conectividad terrestre y marítima. Riquelme destacó especialmente el proyecto de conexión Vicuña-Yendegaia, señalando que, a su juicio, permitiría generar nuevas alternativas logísticas y económicas para la comuna de Cabo de Hornos.







“Puerto Williams tiene que tener una, tiene que ser una opción para poder competir con los usuarios y la única forma que le pueda competir es a través de una conexión que tú salgas con un camión de la mañana y pueda llegar con un camión en la noche”.



En esa línea, sostuvo que una conexión terrestre permitiría reducir costos de traslado y ampliar las posibilidades de Puerto Williams como alternativa logística frente a Ushuaia.







“En la medida que exista esa conexión diaria que tú puedas viajar con carga a Puerto Williams, Puerto Williams va a bajar el costo de vida y no solamente eso, vamos a hacer una alternativa a Ushuaia”.



El diputado también se refirió al nuevo muelle de Puerto Williams y a las inversiones proyectadas para infraestructura portuaria y aeroportuaria en Magallanes, planteando la necesidad de mantener una agenda de Estado para la región más allá de las contingencias coyunturales.



Debate por presupuesto regional



Durante la conversación también se abordaron los cuestionamientos surgidos en torno a una eventual modificación de los recursos destinados a los gobiernos regionales. Frente a las críticas anticipadas por algunos consejeros regionales, Riquelme llamó a esperar el conocimiento oficial del proyecto de presupuesto antes de establecer conclusiones.

El diputado planteó que, además del monto global de los recursos, su principal preocupación estará puesta en la forma en que estos sean utilizados.

​





“Yo antes que el monto yo estaría preocupado en la calidad del gasto, porque si nos gastamos más de 3.000 millones de pesos en un estudio de la papa nos gastamos 5000 millones en organizaciones sociales para hacer clientelismo. Nos gastamos 90.000 millones a nivel nacional en el caso fundación”.



En ese sentido, sostuvo que buscará poner énfasis en que los recursos regionales se destinen a inversión y proyectos con impacto para la ciudadanía, diferenciándolos del gasto corriente asociado a asesorías, estudios y consultorías.







“Más que preocuparse del monto total que de partida sube, aumentan 1,5. Es como nos estamos gastando la plata”.



Riquelme también mencionó una auditoría de Contraloría relacionada con una licitación vinculada a asesorías para revisar estados financieros del Gobierno Regional, señalando que este tipo de situaciones, a su juicio, deben ser objeto de fiscalización.



Denuncia ante Contraloría por obras en establecimiento educacional



Otro de los asuntos abordados correspondió a una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República a partir de antecedentes entregados por vecinos respecto de obras ejecutadas en un establecimiento educacional de Puerto Edén.

El parlamentario explicó que recibió fotografías, videos y antecedentes de residentes y que posteriormente solicitó una revisión técnica antes de remitir los antecedentes al organismo fiscalizador.







“Esto es un trabajo coordinado que hicimos con vecinos de Puerto Edén, nos mandaron videos y antecedentes de que ciertos trabajos que se habían hecho sobre la parte antigua del Colegio de Puerto Edén no estaban bien hechos”.



Riquelme señaló que, debido a las características del terreno de la zona, solicitó además la revisión de los antecedentes por parte de un profesional con experiencia en obras realizadas en Magallanes. A partir de ello, decidió presentar los antecedentes ante Contraloría para que se determine si las obras fueron ejecutadas conforme a lo establecido.







“Con esos antecedentes, habiendo hecho ese filtro, antes presentamos una denuncia a Contraloría para que investiguen, porque aquí están en riesgo los niños que están estudiando en el Colegio de Puerto Edén”.



Finalmente, el diputado adelantó que durante los próximos días continuará con una agenda regional que contempla reuniones y visitas relacionadas con conectividad, transporte, migraciones y turismo. Según informó, durante la próxima semana distrital espera trasladarse nuevamente a la región para abordar, entre otros asuntos, materias relacionadas con Puerto Natales y los servicios de transporte que serán inaugurados en la comuna.



