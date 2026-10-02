AGUAS MAGALLANES SUMA ESFUERZOS CON ORGANIZACIONES LOCALES EN PLANTACIÓN DE LENGAS EN EL HUMEDAL TRES PUENTES

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente -fecha que cada 2 de octubre busca sensibilizar sobre la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales-, Aguas Magallanes se sumó activamente a una jornada comunitaria de arbolado nativo, donde se plantaron 40 lengas en el sector de avenida Frei con Los Generales.

La actividad fue organizada por la Agrupación Ecológica de la Patagonia del Humedal Tres Puentes -sitio neurálgico que dio origen al movimiento de conservación de humedales urbanos en la región y el país- y contó con la donación de los ejemplares por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, sumando además la participación de niños y niñas del club de Forjadores Ambientales de la Escuela Villa Las Nieves.

La alianza con la Agrupación Ecológica de la Patagonia se remonta al año 2025, cuando se ejecutó una relevante jornada de limpieza en el sector que permitió retirar más de 900 toneladas de basura. Posteriormente, durante la construcción de infraestructura sanitaria en las inmediaciones del humedal, la agrupación desempeñó un rol clave como asesora técnica para mitigar impactos en ruido, movimientos de tierra y resguardo del entorno.

"A través de esta actividad quisimos visibilizar el trabajo que se realiza en el Humedal Tres Puentes, reuniendo a las instituciones con las que hemos trabajado siempre. Para nosotros, Aguas Magallanes ha sido fundamental. No habíamos tenido la experiencia de colaborar directamente con el sector privado y nos entendimos muy bien, porque combinamos nuestro rigor técnico con una empresa de un profundo arraigo regional. Logramos resolver cada desafío técnico y hacer un trabajo impecable. Esta alianza es una punta de lanza a nivel nacional, porque demuestra que sí es posible trabajar juntos por el territorio", señaló Humberto Gómez Galindo, presidente de la Agrupación Ecológica de la Patagonia

"Para Aguas Magallanes es muy importante generar vínculos sostenibles con organizaciones que conocen y protegen profundamente nuestro territorio. Esta colaboración nos permite incorporar una mirada ambiental experta a nuestros proyectos operacionales y, al mismo tiempo, ser parte de iniciativas comunitarias que aportan de manera concreta al entorno natural de la ciudad", destacó Katherine Millalonco, analista de Medio Ambiente de la sanitaria.

La jornada contó además con la presencia del equipo de producción del programa Chile Circular de TVN, quienes realizaron un registro audiovisual sobre la trayectoria y propósito de la Agrupación Ecológica de la Patagonia, relevando su labor histórica por la conservación de los humedales urbanos y las aves que habitan la comuna.