Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

2 de octubre de 2026

AGUAS MAGALLANES SUMA ESFUERZOS CON ORGANIZACIONES LOCALES EN PLANTACIÓN DE LENGAS EN EL HUMEDAL TRES PUENTES

En el día nacional del medio ambiente:

humedal

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente -fecha que cada 2 de octubre busca sensibilizar sobre la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales-, Aguas Magallanes se sumó activamente a una jornada comunitaria de arbolado nativo, donde se plantaron 40 lengas en el sector de avenida Frei con Los Generales.

La actividad fue organizada por la Agrupación Ecológica de la Patagonia del Humedal Tres Puentes -sitio neurálgico que dio origen al movimiento de conservación de humedales urbanos en la región y el país- y contó con la donación de los ejemplares por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, sumando además la participación de niños y niñas del club de Forjadores Ambientales de la Escuela Villa Las Nieves.

La alianza con la Agrupación Ecológica de la Patagonia se remonta al año 2025, cuando se ejecutó una relevante jornada de limpieza en el sector que permitió retirar más de 900 toneladas de basura. Posteriormente, durante la construcción de infraestructura sanitaria en las inmediaciones del humedal, la agrupación desempeñó un rol clave como asesora técnica para mitigar impactos en ruido, movimientos de tierra y resguardo del entorno.

 "A través de esta actividad quisimos visibilizar el trabajo que se realiza en el Humedal Tres Puentes, reuniendo a las instituciones con las que hemos trabajado siempre. Para nosotros, Aguas Magallanes ha sido fundamental. No habíamos tenido la experiencia de colaborar directamente con el sector privado y nos entendimos muy bien, porque combinamos nuestro rigor técnico con una empresa de un profundo arraigo regional. Logramos resolver cada desafío técnico y hacer un trabajo impecable. Esta alianza es una punta de lanza a nivel nacional, porque demuestra que sí es posible trabajar juntos por el territorio", señaló Humberto Gómez Galindo, presidente de la Agrupación Ecológica de la Patagonia

"Para Aguas Magallanes es muy importante generar vínculos sostenibles con organizaciones que conocen y protegen profundamente nuestro territorio. Esta colaboración nos permite incorporar una mirada ambiental experta a nuestros proyectos operacionales y, al mismo tiempo, ser parte de iniciativas comunitarias que aportan de manera concreta al entorno natural de la ciudad", destacó Katherine Millalonco, analista de Medio Ambiente de la sanitaria.

La jornada contó además con la presencia del equipo de producción del programa Chile Circular de TVN, quienes realizaron un registro audiovisual sobre la trayectoria y propósito de la Agrupación Ecológica de la Patagonia, relevando su labor histórica por la conservación de los humedales urbanos y las aves que habitan la comuna. 

INAUGURACIÓN PANELES SOLARES ESCUELA SENO OBSTRUCCIÓN

29 ORGANIZACIONES OBTIENEN 166 MILLONES DE PESOS DE FONDOS ENAP IMPULSA MAGALLANES 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DESCUBREN 99 SACOS CON REDES CENTOLLERAS A BORDO DE EMBARCACIÓN RECALADA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.

El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.

redescentolleras
nuestrospodcast
dirigentespescaartesanalmagallanens

PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLEGAN A SANTIAGO Y EXIGEN AL GOBIERNO ESCUCHAR A LAS ZONAS EXTREMAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
humedal

AGUAS MAGALLANES SUMA ESFUERZOS CON ORGANIZACIONES LOCALES EN PLANTACIÓN DE LENGAS EN EL HUMEDAL TRES PUENTES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ASOFIND

ASOFIND Y ANEF MAGALLANES RESPALDAN A FUNCIONARIOS DEL IND TRAS DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
conafmagallanes

DÍA NACIONAL DEL GUARDAPARQUES: CONAF RELEVA LABOR DE QUIENES PROTEGEN LAS ÁREAS SILVESTRES DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.