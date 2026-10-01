TEATRO MUNICIPAL JOSÉ BOHR RECIBIÓ CONCIERTO DE PIANO Y VIOLONCHELO EN PUNTA ARENAS

Con un Teatro Municipal José Bohr lleno de público, se realizó el concierto de piano y violonchelo protagonizado por la pianista Dafna Barenboim y la violonchelista Elisa Rodríguez, quienes ofrecieron un repertorio de destacados compositores de la música clásica. La presentación se desarrolló este miércoles, como parte de la programación de la Cartelera Cultural 2026 impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas.

El alcalde Claudio Radonich, destacó la importancia de continuar acercando espectáculos de primer nivel a la comunidad y valoró especialmente las características del instrumento que hoy forma parte del Teatro Municipal José Bohr. "Como ustedes saben, para nosotros este piano es un lujo en Sudamérica. Tenemos una gran agenda cultural y una de las líneas justamente son los conciertos de piano con grandes concertistas. Ahora tuvimos un dúo chileno-español, con intérpretes muy reconocidas y de una vasta carrera internacional, que nos deleitaron ante un teatro lleno", señaló.

El jefe comunal agregó que la presentación permitió poner en valor tanto el recinto como el piano y la respuesta del público. "Que lindo cuando pudimos conversar con ellas y que reconozcan este teatro no solamente como un lugar maravilloso, sino también por contar con un piano de primer nivel mundial y, además, con un público al que le gusta este tipo de música. Para nosotros, como Municipalidad y como Fundación, esto combina finalmente la oferta cultural que estamos presentando a los habitantes de nuestra ciudad", afirmó.

Por su parte, la violonchelista Elisa Rodríguez, quien visitó Punta Arenas por primera vez, valoró la experiencia de presentarse en el recinto municipal y destacó las características del espacio. "Es mi primera vez aquí y tengo que decir que me encantó. Nunca había venido y la ciudad tiene un encanto y un toque muy especial. Tiene edificios preciosos, los árboles, la plaza, y la verdad es que ha sido muy bonito todo. Nos han recibido súper bien y el teatro está precioso, es muy amplio y tiene buena acústica, así que ha sido muy gratificante y una bonita sorpresa. Estamos muy contentas de tocar esta noche aquí", comentó.

La intérprete también destacó las condiciones del piano, un aspecto fundamental para la preparación de un recital de estas características. "Dafna y yo tocamos hace tiempo juntas y siempre que vamos a algún sitio a tocar preguntamos cómo será el piano, si estará bien y si tendrá buen sonido. Ayer vinimos un poquito a verlo y comprobamos que suena muy bien, así que qué bueno que esté aquí y que ojalá se preste para hacer muchos más proyectos acá", señaló.

El concierto contempló un repertorio para violonchelo y piano que incluyó obras de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Manuel de Falla y Frédéric Chopin. Entre ellas estuvieron las 12 Variaciones sobre un tema de Händel, la Sonata N.º 1 en Mi menor de Brahms, la Suite Popular Española de Manuel de Falla y la Introducción y Polonesa brillante de Chopin.

En tanto, la pianista Dafna Barenboim expresó su satisfacción por concretar finalmente la presentación en Punta Arenas y destacó tanto el teatro como el instrumento. "Estoy feliz. Hace tiempo que quería venir, participar, tocar y compartir la música acá con ustedes en este precioso teatro. Estoy muy impresionada porque es muy lindo y, ahora que hay un piano nuevo acá, estoy muy contenta. Este momento lo esperábamos hace harto tiempo, queríamos venir y finalmente resultó, así que estamos felices", manifestó.

La pianista agregó que contar con un instrumento de estas características permite a los intérpretes disfrutar especialmente de la experiencia musical. "Es impresionante, es un agrado encontrarse con un piano así. Uno disfruta y es un lujo, así que es una suerte. Qué lindo poder tocar en este piano y que tengan este instrumento acá para las personas que vengan", sostuvo.