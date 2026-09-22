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22 de septiembre de 2026

QUILAPAYÚN PROMETE LLENO TOTAL EN SU CONCIERTO DE ESTE SABADO 26

La emblemática banda nacional, se presentará en Punta Arenas este sábado 26 Septiembre desde las 20.00 horas en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

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Hasta este momento más del 90% de las entradas para el recital de los 60 años de vida de la banda nacional Quilapayún ya se encuentran vendidas.

Mas allá del gran interés de los magallánicos por estar presentes en este histórico evento musical reflejado en la alta demanda de entradas, los organizadores del evento confirmaron que aún es posible conseguir los últimos ticket a través de
passline.cl

La emblemática banda nacional, se presentará en Punta Arenas este sábado 26 Septiembre desde las 20.00 horas en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

Quilapayun trae por primera vez a este escenario la obra cumbre de la música chilena: la Cantara Santa María de Iquique

Esta obra magistral fue compuesta por Luis Advis en 1969, y es una de las cantaras fundamentales de la música y la cultura chilena donde se relata la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ocurrida el 21 de diciembre de 1907, dejando un legado que ha traspasado fronteras por su mensaje de unidad y esperanza, los que siguen más vigentes que nunca.

Sus intérpretes, el grupo Quilapayún. nace a la vida artistica el año 1965, en la ciudad de Santiago, banda que a lo largo de los años se ha transformado en uno de los íconos de la Nueva Canción Chilena.

Sesenta años después, la agrupación artística se reunirá con el público magallanico para celebrar este aniversario y presentar en vivo el espectáculo de dos horas de duracion que en la primera parte consigna la presentación de la Cantata Santa María de Iquique para culminar con un recorrido por algunas de sus reconocidas canciones como: "La muralla", "Plegaria para un labrador"", "La Carta", "Te recuerdo Amanda" entre muchas otras.

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