MÉXICO RECONOCIÓ A BACHELET TRAS SU RETIRO DE LA CANDIDATURA A LA ONU

El Gobierno de México expresó su reconocimiento a la expresidenta Michelle Bachelet luego de que este sábado anunciara su retiro de la candidatura para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas. La postulación había sido respaldada por México y Brasil, después de que Chile retirara su apoyo en marzo de este año.

A través de un posicionamiento, las autoridades mexicanas destacaron la trayectoria política y diplomática de Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos períodos, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum había mantenido públicamente su respaldo a la candidatura. En agosto, la presidenta mexicana señaló que México y Brasil habían sostenido la postulación y destacó la experiencia de Bachelet en Naciones Unidas y su defensa del multilateralismo.

Tras el retiro de la candidatura, México también valoró la labor desarrollada por Bachelet durante el proceso y agradeció la colaboración de Brasil en la postulación conjunta. La expresidenta chilena anunció su decisión después de las consultas informales realizadas entre los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU.

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