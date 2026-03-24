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24 de marzo de 2026

GOBIERNO DE KAST RETIRA APOYO DE CHILE A CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET PARA LIDERAR LA ONU

La Cancillería informó que el Ejecutivo resolvió quitar el patrocinio a la postulación impulsada junto a Brasil y México, al considerar inviable su éxito por la dispersión de candidaturas en América Latina y diferencias con actores clave del proceso.

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El Gobierno de Chile anunció este martes que retiró su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, postulación que había sido impulsada en conjunto con Brasil y México.

A través de un comunicado, el Ejecutivo explicó que llegó a la convicción de que el actual escenario electoral hace inviable el éxito de esa postulación. Entre las razones mencionadas aparecen la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que participan en la definición del proceso.

El texto agrega que, junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas chilenas en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de la candidatura de Bachelet.

Pese a esa decisión, el Gobierno introdujo un matiz político y diplomático respecto de la exmandataria. En consideración a su trayectoria, señaló que si Michelle Bachelet decide seguir adelante con su postulación, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en esta elección.

La decisión es un giro respecto del respaldo que el país había comprometido inicialmente a la exjefa de Estado en la carrera por encabezar Naciones Unidas.

En desarrollo…

Fuente: cnnchile.com 


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