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30 de marzo de 2026

PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST PARTICIPARÁ EN ENTREVISTA EN CADENA NACIONAL ORGANIZADA POR ARCHI

La transmisión se realizará este martes 31 de marzo a las 08:00 horas y será emitida por radios asociadas desde Arica a Punta Arenas.

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Este martes 31 de marzo a las 08:00 horas, el Presidente José Antonio Kast participará en una entrevista en cadena nacional organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), instancia que será transmitida por radios asociadas en todo el país.

La iniciativa busca generar una “conversación país” con alcance amplio, permitiendo que la ciudadanía pueda acceder a contenidos de interés público a través de un formato cercano y de alta cobertura territorial.

Según lo informado por la organización, la transmisión llegará desde Arica a Punta Arenas, permitiendo que auditores de la Región de Magallanes puedan seguir la entrevista a través de sus emisoras locales.

Desde ARCHI destacaron la relevancia del espacio señalando que se trata de “una conversación país que no te puedes perder”, invitando a la audiencia a informarse y participar mediante la sintonía de sus radios habituales.

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