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16 de abril de 2026

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES Y PROYECTO DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: "AYUDARÁ A DINAMIZAR EL SECTOR"

La primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast destacó avances en seguridad, salud y control del gasto, y presentó la iniciativa legal que contiene más de 40 medidas para reactivar la economía, fomentar la inversión y acelerar la reconstrucción tras los incendios.

SEREMI DE ENERGÍA MAGALLANES_MARCO ANTONIO PINTO

La noche de ayer, el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó en cadena nacional los ejes del Proyecto de Ley para la reconstrucción, oportunidad donde ofreció al país algunos detalles de la iniciativa y sus objetivos.

Entre ellos, el desarrollo económico y social con foco en impulso a la inversión y generación de empleo. 

En este sentido la titular de la cartera de Energía, Ximena Rincón, sostuvo que las medidas sectoriales que contempla el proyecto del Ejecutivo vienen, de forma concreta a dar "más oportunidades para quienes buscan invertir en Chile e impulsar proyectos en nuestro territorio, reduciendo de 2 años a solamente 6 meses el plazo de invalidación de los permisos sectoriales".

"No es crecer por crecer", dijo la ministra. "Estas medidas agilizan procesos y permiten que las inversiones se ejecuten de forma más oportuna y predecible, evitando retrasos innecesarios que frenan el crecimiento", agregó Rincón.

DINAMIZAR EL SECTOR

Al respecto, el Seremi del ramo en Magallanes, Marco Antonio Pinto se manifestó optimista, apuntando que las consecuencias de este proyecto, si se aprueba, "se traducirán, tal como lo dijo nuestra ministra, en más empleo, mejores oportunidades para las familias de salir adelante, en iniciativas energéticas y en una mayor calidad del suministro eléctrico".

En esta misma línea, Pinto expresó que el Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social busca impulsar a sectores clave de la economía como es energía, minería, obras públicas y construcción.  

"Y esto se consigue dando certeza jurídica, la que a su vez deja que las iniciativas avancen en tiempos razonables, incentivando la inversión, la creación de más y mejores puestos de trabajo y, con esto, el fortalecen el desarrollo del país; todo esto, por cierto, sin descuidar la protección medioambiental", subrayó.

Asimismo, el Seremi Pinto compartió lo expresado por la ministra Rincón sobre la importancia de tener reglas claras que propicien la "seguridad regulatoria y ayuden a retomar la senda del crecimiento, de la competitividad y, por lo tanto, dinamicen el sector energético".

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