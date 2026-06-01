TRÍO KAMOV CAUTIVÓ AL PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

Con un teatro lleno y una destacada presentación artística, el Trío Kamov de Croacia se presentó este sábado en el Teatro Municipal "José Bohr", en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Croacia y como parte de la Cartelera Cultural Municipal impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas.





La actividad fue organizada en conjunto con la Embajada de Croacia y el Consulado de Croacia en Punta Arenas, permitiendo que la comunidad magallánica disfrutara de un concierto de música docta interpretado por una de las agrupaciones emergentes más destacadas del país europeo.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la visita del conjunto a la ciudad. "Este es un trabajo que hemos realizado dentro de la agenda cultural por segundo año consecutivo, coincidiendo con la llegada de importantes artistas croatas a Sudamérica. Hemos hecho un esfuerzo junto a la Embajada, pero sobre todo con el Consulado de Croacia en Punta Arenas, para traer a estos destacados intérpretes y permitir que nuestros vecinos accedan a artistas de primer nivel", señaló.





La autoridad comunal agregó que esta experiencia reafirma el valor de los vínculos internacionales para fortalecer la oferta cultural local. "La idea es que otras colectividades y consulados también puedan gestionar la llegada de artistas a nuestra ciudad e incorporarlos a la agenda cultural municipal. La respuesta del público demuestra que existe interés y que estas iniciativas son un éxito", afirmó.

​



Por su parte, el cónsul de Croacia en Punta Arenas, Alfredo Fonseca Mihovilović, explicó que la presentación formó parte de un amplio programa de actividades desarrollado durante mayo para conmemorar el Día del Estado Croata, señalando que "para nosotros ha sido un mes lleno de actividades" y que "ahora enfrentamos el concierto con este trío, Trío Kamov, que viene directamente desde Croacia, de la ciudad de Rijeka", indicó.

​



Entre los asistentes al concierto estuvo Rodrigo Covacevich, quien valoró la iniciativa y la permanente programación cultural que ofrece la Municipalidad. "Estoy feliz de recordar el Día de la República de Croacia con un concierto organizado por la Municipalidad y el Consulado", expresó. Asimismo, destacó que "la cartelera cultural siempre está nutrida de actividades y es un excelente trabajo el que realiza la Municipalidad. Nosotros tratamos de asistir la mayor cantidad de veces posible".

​



La programación cultural municipal continuará durante junio con nuevas actividades abiertas a la comunidad. El viernes 12 y sábado 13 de junio, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal "José Bohr", se realizará una nueva versión del tradicional Festival del Cantar Vecinal, instancia que forma parte de las Invernadas 2026 y que busca promover el talento musical de vecinas y vecinos de Punta Arenas.

​



Posteriormente, el sábado 20 de junio, el mismo recinto recibirá la presentación del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago, con funciones programadas a las 16:00 y 19:00 horas, consolidando así una agenda cultural diversa y de alto nivel para los vecinos.