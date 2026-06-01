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1 de junio de 2026

PUQ PROVEE: AMPLÍAN PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS PROVEEDORAS

​Las empresas interesadas en participar como proveedoras tendrán hasta el 2 de junio para inscribirse en esta instancia que permite ventas directas con empresas compradoras de los sectores hotelero, turístico y de navegación.

PP 3
La Municipalidad de Punta Arenas a través de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo, anunció la extensión del plazo de inscripción para proveedores que deseen participar en la sexta versión de la Rueda de Negocios "Puq Provee", evento que se realizará los días 11 y 12 de junio.

La directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla Orellana, informó que el plazo original de inscripción, fijado para el 31 de mayo, fue ampliado hasta el próximo 2 de junio para permitir que más empresas puedan sumarse a esta importante instancia de vinculación comercial. "Vamos a ampliar el plazo de inscripción para proveedores. Queremos que todos tengan la posibilidad de participar y aprovechar esta oportunidad de generar nuevos negocios", señaló la directora.

La actividad contará con la participación de 18 empresas compradoras pertenecientes a los rubros hotelero, turístico y de navegación, las que sostendrán reuniones directas con proveedores locales y regionales interesados en ofrecer sus productos y servicios.

Las empresas proveedoras interesadas pueden completar su proceso de inscripción a través del sitio web www.puqprovee.cl, donde encontrarán el formulario correspondiente. Una vez completados los datos y adjuntada la documentación requerida, los participantes quedarán inscritos y posteriormente recibirán información sobre las siguientes etapas del proceso.

La convocatoria está abierta a empresas de diversos tamaños y sectores productivos. Entre los rubros que pueden participar se encuentran alimentación, souvenirs, servicios de limpieza y aseo, además de una amplia variedad de productos y servicios que puedan ser requeridos por las empresas compradoras.

Mansilla destacó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es fomentar el contacto directo entre proveedores y compradores, eliminando intermediarios y facilitando la generación de acuerdos comerciales. "Es la oportunidad que tienen todos los proveedores, todas las empresas, incluso las micro y pequeñas empresas, de poder participar y generar un vínculo directo con potenciales compradores. Estos negocios pueden concretarse de manera puntual o transformarse en relaciones comerciales permanentes en el tiempo", explicó.
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