122 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS RECIBIERON LAS LLAVES DE SUS VIVIENDAS EN LOS PROYECTOS DS19 VALLE LOS SAUCES

Un total de 122 familias beneficiarias de subsidios DS49 individual y DS1 Tramo 1 recibieron este martes las llaves de sus viviendas en los proyectos DS19 Valle Los Sauces 1 y 2, en Punta Arenas, proyectos que en total contemplan 488 soluciones habitacionales para distintos sectores socioeconómicos.

La ceremonia fue encabezada por autoridades regionales y se desarrolló en el sector poniente de la capital regional, donde en los próximos días continuará el proceso de ocupación de viviendas correspondientes a familias de sectores medios y también para venta libre.

El seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Atircio Aguilera Burgos, destacó que los proyectos permiten entregar una alternativa concreta para familias que hace años contaban con subsidios habitacionales, pero no encontraban oferta disponible para aplicarlos.

“La sumatoria de ambos conjuntos da 488 viviendas y hoy entregamos las primeras 122 familias que llegan a este sector. Esta inversión conjunta entre aportes ministeriales, ahorro de las familias y financiamiento hipotecario bordea los 45 mil millones de pesos. La gran diferencia de estos proyectos de integración social es que permiten que familias que recibieron su subsidio hace años puedan finalmente acceder a una vivienda nueva”, señaló la autoridad.

Los proyectos fueron seleccionados en febrero de 2022 bajo el Programa de Integración Social y Territorial DS19 y consideran viviendas de distintas tipologías, incluyendo unidades adaptadas para personas con discapacidad. Las viviendas cuentan con calefacción central, estándar térmico acorde a la región y equipamiento comunitario orientado a la vida barrial.

El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, relevó las características urbanas y de conectividad del sector. “Estamos entregando viviendas en un conjunto construido sobre un terreno de 87.000m², con 7.500m² de equipamiento deportivo, áreas verdes, juegos infantiles y calles amplias para el tránsito vehicular”, indicó.

La autoridad agregó que el desarrollo del sector continuará avanzando con nuevas etapas habitacionales y obras de conectividad. “Actualmente, el proyecto Sauces 3 se encuentra en revisión y Sauces 9 ya cuenta con aprobación del Gobierno Regional para beneficiar a más de 225 familias. Además, permitirá generar una nueva conexión hacia avenida Rómulo Correa, mejorando la circulación para quienes viven en este sector”, agregó González.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto social y urbano del proyecto para las familias beneficiadas. “Estas 122 familias acceden a viviendas sin crédito hipotecario y muchas de ellas habitarán estos hogares de forma definitiva. Por eso también debemos pensar en barrios adaptables para todas las etapas de la vida, fortaleciendo la infraestructura, la conectividad y los servicios de un sector que ha crecido enormemente en los últimos años”, afirmó.

Los conjuntos Valle Los Sauces 1 y 2 incorporan áreas verdes, infraestructura deportiva cubierta, locales comerciales, espacios recreativos y equipamiento comunitario, contribuyendo a la consolidación de barrios integrados en el sector norte de Punta Arenas.

Entre las familias beneficiadas estuvo Jessica Gómez, quien valoró la posibilidad de acceder finalmente a una vivienda definitiva tras años pagando arriendo. “Estoy súper contenta. Para mí esto es una meta. Mi hijo tiene autismo y salir adelante ha sido difícil. El costo de los arriendos es muy alto y cuesta mucho. Ahora siento que finalmente tenemos nuestro hogar y que ya somos parte de Punta Arenas”, expresó.

Actualmente, en la comuna se mantienen en ejecución distintos proyectos habitacionales correspondientes a programas DS19 y DS49, entre ellos Ciudad de los Vientos, Valle Los Sauces 5E6, Trébol 51 y nuevos desarrollos habitacionales en Lomas del Bosque 7 y Brisas del Estrecho 3.