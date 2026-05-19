70 PERSONAS MAYORES DE NATALES SE INTEGRARON AL PROGRAMA VÍNCULOS

70 personas mayores de Natales participaron en el tradicional "malón" de bienvenida del programa Vínculos, iniciativa que durante dos años les entregará herramientas para fortalecer su autonomía, potenciar el sentido de pertenencia y favorecer su vinculación tanto con la red de apoyo social de su comuna como con sus pares.





El programa Vínculos, dependiente Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Natales, tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, a través del acompañamiento psicosocial y sociolaboral, promoviendo el acceso a prestaciones sociales y su integración a la red comunitaria de promoción y protección social, fortaleciendo su autonomía y participación.





Al respecto, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que "como ministerio tenemos el compromiso de acompañar a las personas mayores, porque entendemos que el envejecimiento acelerado de la población exige adaptar las políticas públicas a una nueva realidad demográfica. En ese contexto, el programa Vínculos está presente en las comunas de Natales y Porvenir, donde este año ingresaron un total de 115 personas, a quienes apoyaremos en la generación de redes y en el acceso a la oferta del Estado, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida", señaló la autoridad.

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A su vez, el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Natales, Sebastián Lafaurie Rivera, señaló que "somos plenamente conscientes de los desafíos que enfrentamos al ser una comuna marcada por el aislamiento geográfico y las rigurosas condiciones climáticas de frío extremo. En este contexto, estos espacios de encuentro dejan de ser solo una opción recreativa para convertirse en una necesidad vital. Estas instancias son fundamentales para el desarrollo anímico y el bienestar emocional de nuestras personas mayores, brindándoles el calor humano necesario para combatir la soledad y fortalecer su sentido de pertenencia".

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Finalmente, Guadalupe Torres Miranda, una de las usuarias de Vínculos, señaló que "ingresé al programa Vínculos el año pasado y para mí ha sido una experiencia muy bonita, y esperamos que las personas que acaban de ingresar se involucren con el grupo, porque acá se vive mucho el compañerismo. En el programa nos han ayudado mucho a informarnos sobre los beneficios que entrega el Estado, debido a que muchas veces, hay que postular para acceder a ellos".

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A través de este programa, las personas participantes reciben acompañamiento durante un periodo de dos años, en el que se busca potenciar sus habilidades, fortalecer sus redes y facilitar su acceso a beneficios y servicios disponibles, contribuyendo así a un envejecimiento más activo y digno.