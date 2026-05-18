MÁS DE 11 MIL NATALINOS VIBRARON AL RITMO DE LA RANCHERA TROPICAL EN UN HISTÓRICO ANIVERSARIO COMUNAL

​Con un marco de público que repletó el Anfiteatro del Parque Eusebio Lillo, la comunidad de Puerto Natales siguió celebrando este fin de semana su 115° aniversario en un evento masivo, gratuito y familiar. La gran atracción de la jornada fue el debut en la comuna de la destacada cantante nacional Alanys Lagos, cuya presentación musical no solo entregó un momento de alegría y sano esparcimiento a los vecinos, sino que activó con fuerza la economía local, el turismo y el comercio de barrio durante todo el fin de semana.



El despliegue logístico y de seguridad coordinado por la Municipalidad de Natales permitió que miles de familias, desde adultos mayores hasta niños, disfrutaran de un espectáculo de alta calidad en un entorno completamente seguro. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la gestión municipal para descentralizar la cultura y devolverles a los habitantes de Natales el acceso directo a eventos artísticos que antes requerían viajar a otras capitales regionales.



Para los asistentes, la jornada representó una oportunidad de reencuentro comunitario. Vecinos de diversos sectores destacaron la impecable organización y la elección de un repertorio artístico que conecta directamente con la identidad local y el gusto popular de la provincia de Última Esperanza.



"Este aniversario no es solo una fecha en el calendario, es la oportunidad perfecta para demostrar que cuando gestionamos con el corazón, logramos unir a nuestra comunidad. Quisimos regalarles a nuestros vecinos un espectáculo digno, seguro y gratuito, porque el acceso a la cultura y la recreación es un derecho que eleva la calidad de vida de cada familia natalina. Seguiremos trabajando intensamente en terreno para que Natales crezca con más espacios públicos vivos y protegidos para todos", destacó la alcaldesa Ana Mayorga.



La Municipalidad de Natales informo que el calendario de actividades por el mes aniversario continuará durante las próximas semanas, y ya se trabaja a toda marcha para el show de cierre, actividad gratuita que se desarrollará en el mismo parque Eusebio Lillo. El cronograma detallado con los horarios y lugares de los próximos hitos se encuentra disponible en el sitio web oficial municipal y en sus redes sociales institucionales.

