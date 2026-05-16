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16 de mayo de 2026

MÉDICO TITULADO EN PUNTA ARENAS FUE RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR EL COLEGIO MÉDICO DE CHILE

​Alexis Rojas Berríos, egresado de Medicina de la Universidad de Magallanes, fue destacado por su trayectoria y valoró la formación humana y práctica recibida durante sus años de estudio en Punta Arenas.

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El médico Alexis Rojas Berríos, egresado de la carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes promoción 2024, fue reconocido por el Colegio Médico de Chile como uno de los profesionales destacados entre los nuevos médicos titulados del país.

Actualmente, el profesional se desempeña en el CESFAM Néstor Fernández Thomas de San Antonio, en la Región de Valparaíso, donde desarrolla labores en atención primaria, especialmente en las áreas de salud cardiovascular y salud mental, además de participar en controles de niño sano y atención de patologías respiratorias.

Durante una entrevista en el videopodcast Región en Diálogo de UMAG TV, Alexis recordó su experiencia estudiando en Punta Arenas y destacó el enfoque humano y personalizado de la formación recibida en la Universidad de Magallanes. Según explicó, el acceso directo a campos clínicos y el trabajo cercano con especialistas fueron fundamentales en su desarrollo profesional.

El médico también valoró el aprendizaje obtenido en una zona extrema como Magallanes, señalando que esa experiencia le permitió comprender la importancia de una medicina cercana, resolutiva y enfocada en las necesidades reales de los pacientes. Asimismo, entregó un mensaje a futuros estudiantes, invitándolos a considerar la UMAG como una alternativa de formación médica.


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