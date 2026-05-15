HABILITAN PUNTO DE LECTURA INFANTIL EN OFICINA DE BIENES NACIONALES

La pequeña Agustina hojea libros a los pies de la ventana de la oficina de atención ciudadana mientras su madre, Carolina Uribe, dice “¡Felíz! Esta es una ayuda para las mamás y papás que debemos salir con niños a hacer estos trámites y no tenemos donde dejarlos. Así no se aburren y aprovechan de ejercitar su imaginación.”



De esta manera comenzó a funcionar el punto de lectura infantil en la secretaría regional de Bienes Nacionales. La seremi, Lorena Díaz Loaiza acogió tempranamente la iniciativa gestada por la encargada de la SIAC, Claudia Gallardo. “Advertí que era importante contar con este espacio y la apoyé con mucho entusiasmo, así como también los funcionarios. Por eso, en cosa de días, se sumaron los aportes voluntarios para generar un stock de libros y muebles.”



Destacó además que hasta la oficina regional de Bienes Nacionales concurrieron el año 2025 una cifra de 736 personas y se respondieron las consultas vía correo electrónico a 176 usuarios digitales, lo que da cuenta de un creciente interés por optar a beneficios tales como la regularización de títulos de dominio con el Decreto Ley N° 2.695.



“Esta ley, sostuvo la seremi, tiene importantes beneficios y facilidades para sanear en suelo urbano al aumentar el monto de avalúo fiscal exigido para acceder a la regularización de 380 a 1000 UTM.”



Las oficinas de Bienes Nacionales se ubican en avenida España N° 971 y sus horarios de atención general van de lunes a viernes entre las 08:30 a las 13:30 horas, sin embargo, para quienes arriban a Punta Arenas desde otras provincias tienen la opción ser atendidos en jornada de la tarde.



La encargada de SIAC, Claudia Gallardo recordó que la ciudadanía tiene disponibles otros canales de atención escribiendo al mail [email protected] o bien al mail de trasparencia [email protected].













