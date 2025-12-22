Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de diciembre de 2025

CHILEVALORA RETORNA A MAGALLANES CON NUEVA OFICINA REGIONAL

​Magallanes, Atacama y Biobío son las tres nuevas regiones en las que ChileValora tendrá presencia local a partir del año 2026.

chilevaloramagallanes

​El presupuesto 2026 de ChileValora aumentará en un 46%, lo que permitirá abrir tres nuevas oficinas regionales en el país, una de ellas, en la Región de Magallanes, gracias a lo cual, la institución ampliará su despliegue territorial para que la certificación tenga plena pertinencia local con las necesidades productivas de cada zona.

 
Además, este servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social triplicará los procesos directos de certificación de competencias laborales respecto de 2025 a nivel nacional, beneficiando a más de 15 mil trabajadoras y trabajadores en todo el país.

 
En enero de 2024, el Congreso Nacional aprobó la Ley 21.666 que modificó la estructura y el accionar de ChileValora, permitiendo su modernización y fortalecimiento institucionales. Gracias a esto, en 2025 se abrieron las tres primeras oficinas regionales en Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía. En 2026, Atacama, Biobío y Magallanes serán las regiones en las que ChileValora instalará tres nuevas oficinas regionales para potenciar la certificación de competencias laborales con énfasis en las necesidades de cada región.

 
La directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, señaló que “acá estamos cumpliendo con el mandato del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y del directorio de ChileValora, con representación de la CPC, las pymes, la CUT, los ministerios de Trabajo, Educación y Economía, y todos los parlamentarios que unánime y transversalmente aprobaron en enero de 2024 la modernización y fortalecimiento de ChileValora. Desde entonces, no hemos descansado para seguir ampliando los beneficios sociales y económicos de la certificación laboral para los trabajadores y para las empresas de Chile”.

 
La decisión de instalación de estas tres nuevas oficinas regionales fue adoptada por el directorio de ChileValora (compuesto por representantes de la CPC, Conupia, la CUT y el Estado), y en ella se consideró diversas variables como el buen funcionamiento del sistema de certificación en las tres regiones mencionadas, lo que considera cifras de certificación, disponibilidad de centros evaluadores y un especial acento en la población susceptible de beneficiarse de la certificación de competencias laborales, que requiere fortalecer mecanismos de empleabilidad, sobre todo en grupos de personas sin educación superior y con altas tasas de informalidad laboral.

 
El trabajo de las oficinas regionales de ChileValora es gestionar y coordinar territorialmente los procesos de certificación de competencias laborales para los trabajadores y trabajadoras. También se encarga de generar alianzas con entidades estatales y privadas que están en el ámbito del desarrollo económico y empleo en las regiones.

 
Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Magallanes, Jessica Bengoa, expresó que “hoy celebramos un paso gigante para Magallanes: la apertura de la oficina regional de ChileValora. Esta oficina significa reconocimiento y oportunidades para nuestros trabajadores y trabajadoras: certificación de competencias, fortalecimiento de la empleabilidad y apoyo concreto para quienes quieran validar su experiencia. Más capacitación, más dignidad laboral y más progreso para la región. Felicitamos a ChileValora por elegir Magallanes y, como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo decente y con las políticas públicas que ponen en el centro a las personas, esperando que estas se perpetúen y fortalezcan en el tiempo”.


Becas para certificación de competencias laborales

 
Tras la reciente aprobación de la Ley de Presupuestos 2026 por parte del Congreso Nacional, ChileValora tendrá un presupuesto de 9 mil 650 millones de pesos, un 46% más que en 2025 cuando le fueron destinados 6 mil 614 millones de pesos. El incremento se concentra principalmente en el aumento de la glosa para certificación directa del Programa ChileValora Certifica, que en 2025 consideraba 2 mil 55 millones de pesos, pasando ahora a 4 mil 312 millones de pesos. En esa línea, parte de los otros incrementos están destinados a la apertura de las tres nuevas oficinas regionales que se suman a Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía, instaladas en 2025.

 
Así, en 2026 ChileValora triplicará los cupos de certificación financiados por el Estado, de 5 mil 800 en 2025 a más de 15 mil en 2026, para profesionalizar el capital humano en diversos sectores productivos y dotar de mayores herramientas de empleabilidad a los beneficiados. Además, podrá consolidar la modernización del servicio iniciada en 2024 y expandir programas de certificación de competencias laborales orientados a grupos prioritarios, como personas cesantes, mujeres jefas de hogar, jóvenes y trabajadores de oficios críticos.

 
Ximena Rivillo, destacó la importancia de este aumento presupuestario ya que “permite fortalecer los procesos de evaluación y certificación, y abrir nuevas oportunidades para miles de trabajadores y trabajadoras que requieren validar sus conocimientos y competencias para mejorar sus trayectorias laborales”.

 
Desde su creación en 2008, ChileValora ha certificado a más de 3 mil personas en cerca de 3 mil 500 procesos de evaluación en la Región de Magallanes, en sectores económicos como Construcción; Transporte y Logística; Gastronomía, Hotelería y Turismo; y Servicios de Salud y Asistencia Social. En perfiles ocupacionales como Instalador(a) Eléctrico Clase D, Maestro(a) Soldador(a), Guía de Turismo; Manipulador(a) de Alimentos, Cuidador(a) Primario(a); Reciclador(a) de Base y Gestor(a) de Inclusión Laboral, entre otros.



ssmprevencionsuicidio

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
carlosaroenap

SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP MAGALLANES EXIGE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA TRAS INCIDENTE CON GASODUCTO Y PROYECTA DESAFÍOS FUTUROS EN TRANSICIÓN ENERGETICA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20251222 Fiscalización Juguetes (3)

SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
PHOTO-2025-12-16-17-09-08

DGA MAGALLANES DESTACA CRECIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES EN LA REGIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA