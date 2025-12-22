CHILEVALORA RETORNA A MAGALLANES CON NUEVA OFICINA REGIONAL

​El presupuesto 2026 de ChileValora aumentará en un 46%, lo que permitirá abrir tres nuevas oficinas regionales en el país, una de ellas, en la Región de Magallanes, gracias a lo cual, la institución ampliará su despliegue territorial para que la certificación tenga plena pertinencia local con las necesidades productivas de cada zona.



Además, este servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social triplicará los procesos directos de certificación de competencias laborales respecto de 2025 a nivel nacional, beneficiando a más de 15 mil trabajadoras y trabajadores en todo el país.



En enero de 2024, el Congreso Nacional aprobó la Ley 21.666 que modificó la estructura y el accionar de ChileValora, permitiendo su modernización y fortalecimiento institucionales. Gracias a esto, en 2025 se abrieron las tres primeras oficinas regionales en Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía. En 2026, Atacama, Biobío y Magallanes serán las regiones en las que ChileValora instalará tres nuevas oficinas regionales para potenciar la certificación de competencias laborales con énfasis en las necesidades de cada región.



La directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, señaló que “acá estamos cumpliendo con el mandato del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y del directorio de ChileValora, con representación de la CPC, las pymes, la CUT, los ministerios de Trabajo, Educación y Economía, y todos los parlamentarios que unánime y transversalmente aprobaron en enero de 2024 la modernización y fortalecimiento de ChileValora. Desde entonces, no hemos descansado para seguir ampliando los beneficios sociales y económicos de la certificación laboral para los trabajadores y para las empresas de Chile”.



La decisión de instalación de estas tres nuevas oficinas regionales fue adoptada por el directorio de ChileValora (compuesto por representantes de la CPC, Conupia, la CUT y el Estado), y en ella se consideró diversas variables como el buen funcionamiento del sistema de certificación en las tres regiones mencionadas, lo que considera cifras de certificación, disponibilidad de centros evaluadores y un especial acento en la población susceptible de beneficiarse de la certificación de competencias laborales, que requiere fortalecer mecanismos de empleabilidad, sobre todo en grupos de personas sin educación superior y con altas tasas de informalidad laboral.



El trabajo de las oficinas regionales de ChileValora es gestionar y coordinar territorialmente los procesos de certificación de competencias laborales para los trabajadores y trabajadoras. También se encarga de generar alianzas con entidades estatales y privadas que están en el ámbito del desarrollo económico y empleo en las regiones.



Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Magallanes, Jessica Bengoa, expresó que “hoy celebramos un paso gigante para Magallanes: la apertura de la oficina regional de ChileValora. Esta oficina significa reconocimiento y oportunidades para nuestros trabajadores y trabajadoras: certificación de competencias, fortalecimiento de la empleabilidad y apoyo concreto para quienes quieran validar su experiencia. Más capacitación, más dignidad laboral y más progreso para la región. Felicitamos a ChileValora por elegir Magallanes y, como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo decente y con las políticas públicas que ponen en el centro a las personas, esperando que estas se perpetúen y fortalezcan en el tiempo”.

Becas para certificación de competencias laborales



Tras la reciente aprobación de la Ley de Presupuestos 2026 por parte del Congreso Nacional, ChileValora tendrá un presupuesto de 9 mil 650 millones de pesos, un 46% más que en 2025 cuando le fueron destinados 6 mil 614 millones de pesos. El incremento se concentra principalmente en el aumento de la glosa para certificación directa del Programa ChileValora Certifica, que en 2025 consideraba 2 mil 55 millones de pesos, pasando ahora a 4 mil 312 millones de pesos. En esa línea, parte de los otros incrementos están destinados a la apertura de las tres nuevas oficinas regionales que se suman a Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía, instaladas en 2025.



Así, en 2026 ChileValora triplicará los cupos de certificación financiados por el Estado, de 5 mil 800 en 2025 a más de 15 mil en 2026, para profesionalizar el capital humano en diversos sectores productivos y dotar de mayores herramientas de empleabilidad a los beneficiados. Además, podrá consolidar la modernización del servicio iniciada en 2024 y expandir programas de certificación de competencias laborales orientados a grupos prioritarios, como personas cesantes, mujeres jefas de hogar, jóvenes y trabajadores de oficios críticos.



Ximena Rivillo, destacó la importancia de este aumento presupuestario ya que “permite fortalecer los procesos de evaluación y certificación, y abrir nuevas oportunidades para miles de trabajadores y trabajadoras que requieren validar sus conocimientos y competencias para mejorar sus trayectorias laborales”.



Desde su creación en 2008, ChileValora ha certificado a más de 3 mil personas en cerca de 3 mil 500 procesos de evaluación en la Región de Magallanes, en sectores económicos como Construcción; Transporte y Logística; Gastronomía, Hotelería y Turismo; y Servicios de Salud y Asistencia Social. En perfiles ocupacionales como Instalador(a) Eléctrico Clase D, Maestro(a) Soldador(a), Guía de Turismo; Manipulador(a) de Alimentos, Cuidador(a) Primario(a); Reciclador(a) de Base y Gestor(a) de Inclusión Laboral, entre otros.







