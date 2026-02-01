Punta Arenas,
1 de febrero de 2026

MÁS DE 170 PERSONAS VISITARON EL FARO SAN ISIDRO EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO

La jornada patrimonial permitió relevar el valor histórico y cultural del extremo sur de Punta Arenas, con visitas guiadas al Museo Faro San Isidro.

Faro san isidro día de los patrimonios en verano

Un total de 179 personas visitaron el Faro San Isidro durante la celebración del Día de los Patrimonios en Verano, instancia que se desarrolló el sábado 31 de enero en este histórico enclave ubicado a cerca de 70 kilómetros al sur de Punta Arenas.

La actividad fue organizada por el Museo de Historia Natural Río Seco, en colaboración con Fundación WhaleSound, e invitó a la comunidad a conocer el espacio museográfico del Faro San Isidro, el cual articula un guion centrado en los ejes de cultura y tradición, integrando miradas históricas, culturales y patrimoniales del territorio austral.

El relato museográfico se inspira en el trabajo de Daniel Quiroz y Gastón Carreño, “Narrativas etnográficas sobre ballenas y balleneros en Chile”, abordando la relación histórica entre las comunidades humanas y los grandes cetáceos, un vínculo profundamente arraigado en la identidad marítima de Magallanes.

Las visitas guiadas se realizaron en dos bloques horarios, entre las 10:30 y 13:00 horas y entre las 14:30 y 18:00 horas, permitiendo a vecinos y visitantes recorrer el recinto, pese a las exigencias del trayecto, que considera una caminata aproximada de dos horas desde Punta Árbol hasta el faro.

Desde la organización destacaron el interés del público por participar en actividades patrimoniales fuera del radio urbano, poniendo en valor espacios históricos del territorio magallánico y reforzando el vínculo de la comunidad con su patrimonio natural y cultural.



MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MÁS DE 170 PERSONAS VISITARON EL FARO SAN ISIDRO EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO

AMIGO DE LA FAMILIA

SERNAPESCA LLAMA A RESPETAR A LA FAUNA MARINA PROTEGIDA DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

PORVENIR YA TIENE GIMNASIO: GOBERNADORA (S) ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD LA EXPLOTACIÓN PARA USO DEL ZAVATTARO