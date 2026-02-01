MÁS DE 170 PERSONAS VISITARON EL FARO SAN ISIDRO EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN VERANO

Un total de 179 personas visitaron el Faro San Isidro durante la celebración del Día de los Patrimonios en Verano, instancia que se desarrolló el sábado 31 de enero en este histórico enclave ubicado a cerca de 70 kilómetros al sur de Punta Arenas.

La actividad fue organizada por el Museo de Historia Natural Río Seco, en colaboración con Fundación WhaleSound, e invitó a la comunidad a conocer el espacio museográfico del Faro San Isidro, el cual articula un guion centrado en los ejes de cultura y tradición, integrando miradas históricas, culturales y patrimoniales del territorio austral.

El relato museográfico se inspira en el trabajo de Daniel Quiroz y Gastón Carreño, “Narrativas etnográficas sobre ballenas y balleneros en Chile”, abordando la relación histórica entre las comunidades humanas y los grandes cetáceos, un vínculo profundamente arraigado en la identidad marítima de Magallanes.

Las visitas guiadas se realizaron en dos bloques horarios, entre las 10:30 y 13:00 horas y entre las 14:30 y 18:00 horas, permitiendo a vecinos y visitantes recorrer el recinto, pese a las exigencias del trayecto, que considera una caminata aproximada de dos horas desde Punta Árbol hasta el faro.

Desde la organización destacaron el interés del público por participar en actividades patrimoniales fuera del radio urbano, poniendo en valor espacios históricos del territorio magallánico y reforzando el vínculo de la comunidad con su patrimonio natural y cultural.





​



​