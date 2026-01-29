Punta Arenas,
29 de enero de 2026

FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

Buenos días región.

directorfosis

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del FOSIS, Felipe Jeria Palma, entregó detalles sobre los avances y resultados de distintos programas de emprendimiento que se están desarrollando en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En Puerto Natales, 31 nuevos emprendedores participaron exitosamente en el programa Emprendamos Semilla del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, accediendo a capacitaciones, asesoría técnica y a un capital destinado a financiar sus respectivos planes de negocios. 

Durante la conversación también se destacó la visita a la comuna de San Gregorio, donde la Agrupación Raíces del Viento Austral, integrada por cinco emprendedores locales, se ha consolidado como un ejemplo de asociatividad y trabajo colaborativo, tras finalizar exitosamente su participación en el programa Emprendamos Grupal Autogestionado del servicio.

Finalmente, en Punta Arenas, se relevó el cierre del proceso de 58 personas que concluyeron con éxito el programa Emprendamos Semilla del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Esta iniciativa, financiada por el FOSIS y ejecutada por Educap Ltda., busca fortalecer el emprendimiento local y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo económico de las familias participantes.



MINISTRO PRADO CORTE MINISTROS

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO VISITÓ UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

marearoja

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

directorfosis

FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

puertospatagonia

ALIANZA DE LOS PUERTOS DE LA PATAGONIA TRAZA LINEAMIENTOS CLAVE PARA EL TURISMO DE CRUCEROS

El Cometa Ludo - Zona Puuy

FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS