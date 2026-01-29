FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del FOSIS, Felipe Jeria Palma, entregó detalles sobre los avances y resultados de distintos programas de emprendimiento que se están desarrollando en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En Puerto Natales, 31 nuevos emprendedores participaron exitosamente en el programa Emprendamos Semilla del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, accediendo a capacitaciones, asesoría técnica y a un capital destinado a financiar sus respectivos planes de negocios.

Durante la conversación también se destacó la visita a la comuna de San Gregorio, donde la Agrupación Raíces del Viento Austral, integrada por cinco emprendedores locales, se ha consolidado como un ejemplo de asociatividad y trabajo colaborativo, tras finalizar exitosamente su participación en el programa Emprendamos Grupal Autogestionado del servicio.

Finalmente, en Punta Arenas, se relevó el cierre del proceso de 58 personas que concluyeron con éxito el programa Emprendamos Semilla del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Esta iniciativa, financiada por el FOSIS y ejecutada por Educap Ltda., busca fortalecer el emprendimiento local y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo económico de las familias participantes.

