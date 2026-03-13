Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ABORDA TOMA EN PUNTA ARENAS Y LLAMA A APLICAR NORMAS VIGENTES EN SEGURIDAD Y MIGRACIÓN

Buenos días región.

aducci

El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó esta mañana diversos temas de contingencia regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, refiriéndose a la situación de las tomas en Punta Arenas, las consecuencias para los vecinos del sector y las medidas que, a su juicio, debieran aplicarse en materia de seguridad y migración irregular.

En relación con el campamento existente en la capital regional, el parlamentario cuestionó el funcionamiento del sistema de acceso a viviendas y las consecuencias que, según indicó, ha generado para el entorno. “la gente se toma (terrenos), es considerado asentamiento en el minvu, se saltan la fila, les entregan viviendas y llegan otras personas detrás a tomarse estas viviendas”, señaló.

En esa línea, también criticó el trabajo realizado por el servicio encargado de la materia, afirmando que “el trabajo vergonzoso que hizo el serviu son su directora que tuvieron que sacar de acá la apitutaron en Concepción y el ministro Poduje le pidió la renuncia”.

El diputado además advirtió sobre los efectos que la situación ha tenido en el sector, indicando que “las consecuencias que tienen todos los vecinos que estas aledaños al campamento, se cerro un cesfam, se cerro un jardín infantil”.

Riquelme sostuvo que buscará reunirse con dirigentes y vecinos del área para explicar el marco legal que rodea este tipo de situaciones. “me voy a reunir con los vecinos, con los dirigentes para explicarle la situación legal y la protección que tiene lamentablemente esta situación”, señaló.

Durante la conversación también planteó la necesidad de retomar mecanismos de ordenamiento en la demanda habitacional, destacando experiencias locales. En ese contexto, indicó que se debería “aprender del exitoso modelo que aplico el alcalde Radonich respecto a ordenar la demanda, se hizo un gran llamado a todas las personas que estaban esperando acceder a viviendas, porque hay muchas personas que estaban cobrando por ingresar a estos grupos lo cual es ilegal, después el municipio traslado esta información al serviu, hoy día ya no existe ese orden”.

En materia de seguridad y migración irregular en Magallanes, el parlamentario sostuvo que más que crear nuevas normativas se deben aplicar las que ya existen. “aplicar las normas que ya están, le hice ver al ministro de seguridad de transporte que existen dos normas que permiten a las empresas de transporte entregar la lista de pasajeros 2 días antes de que entren a la región, el articulo 100 de la ley de migración”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la necesidad de invertir en nuevas tecnologías si no se utilizan las herramientas legales disponibles. “no necesitamos 5mil millones de pesos en sistemas de reconocimiento facial que nos van a hacer perder tiempo para que nos registren la cara”, indicó, agregando que lo prioritario es “aplicar la norma que ya esta vigente”, señalando que no existe necesidad de crear más leyes ni destinar recursos a nuevos proyectos en esta materia.


CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL VPH CON VACUNA QUE PROTEGE CONTRA SEIS TIPOS DE CÁNCER

