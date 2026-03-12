EXPO DELIRIUM DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REÚNE A LA COMUNIDAD EN JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN

Con una activa participación de la comunidad hospitalaria y visitantes externos, el Hospital Clínico Magallanes realizó con éxito una nueva versión de la Expo Delirium, actividad organizada por la Unidad de Geriatría del Centro de Responsabilidad de Medicina Física y Rehabilitación, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Delirium.

La jornada, desarrollada en el Auditorio Dr. Carlos Banse, reunió a más de un centenar de asistentes, quienes pudieron recorrer distintos stands educativos e interactivos, incluyendo experiencias de realidad virtual, espacios de canoterapia y actividades orientadas a la prevención, detección y manejo de este síndrome clínico.



La Dra. Paola Balcázar Valdés, médico geriatra del Hospital Clínico Magallanes, explicó que esta iniciativa busca visibilizar una condición frecuente en pacientes hospitalizados.



“Hoy, 11 de marzo, conmemoramos el Día Mundial de la Concientización del Delirium. Este día nace de la iniciativa de sociedades internacionales que trabajan en la prevención y detección precoz de este cuadro. Desde la Unidad de Geriatría estamos conmemorando esta fecha en el Hospital Clínico de Magallanes desde el año 2024 y, durante los últimos dos años, lo hemos hecho a través de la realización de la Expo Delirium”, señaló.



La especialista agregó que esta instancia tiene como objetivo educar tanto a la comunidad como a los equipos de salud sobre una condición que afecta principalmente a personas mayores, pero que puede presentarse en distintas edades.

“El delirium se presenta generalmente en personas que ingresan a hospitalización, muchas veces secundario a una enfermedad aguda o una infección que requiere manejo hospitalario. Esto puede provocar confusión o un cambio en el estado de conciencia de la persona, que previamente estaba funcionando normalmente. Puede estar desorientada, no reconocer el día o incluso a familiares, pero es un cuadro agudo y reversible”, explicó.



Asimismo, destacó que la prevención y el manejo temprano son claves, señalando que el abordaje principal es de carácter no farmacológico.



“Lo más importante es que es prevenible y, cuando ya está instalado, se puede manejar. El principal manejo es no farmacológico y tiene que ver con el ambiente: que el paciente esté acompañado por su familiar o cuidador durante la hospitalización, el uso de lentes o audífonos si los necesita, y mantenerlo conectado con su entorno. Esta expo permite educar a la población y también a los profesionales sobre cómo prevenirlo y abordarlo”, indicó.



Desde la mirada de la rehabilitación cognitiva, el terapeuta ocupacional de la Unidad de la Memoria del Hospital Clínico Magallanes, Miguel Llancalahuén, explicó una de las diferencias más importantes entre el delirium y otras condiciones neurocognitivas.



“Una de las principales diferencias entre personas con delirium y aquellas con demencia o trastorno neurocognitivo mayor es el perfil de instalación. En el caso del delirium, el inicio es súbito y con una atención fluctuante. En cambio, en personas que cursan un trastorno neurocognitivo mayor, esto ocurre de manera lenta y progresiva en el tiempo, acompañado de una alteración significativa en la funcionalidad”, explicó.



La Expo Delirium, que este año celebró su segunda versión en el Hospital Clínico Magallanes, forma parte de las estrategias del establecimiento para fortalecer la educación en salud, la prevención de complicaciones durante la hospitalización y la seguridad del paciente, especialmente en personas mayores.



