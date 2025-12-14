Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

​Tras votar en Punta Arenas, el diputado reelecto Carlos Bianchi Chelech valoró el proceso democrático y reafirmó su compromiso de trabajar por Magallanes más allá de posiciones políticas.

Carlos Bianchi Chelech

Luego de emitir su voto en el Instituto Don Bosco de Punta Arenas, el diputado reelecto por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, se refirió al desarrollo de la segunda vuelta presidencial, destacando la importancia de que el país funcione con estabilidad y respeto democrático, independiente del resultado electoral.

“El país tiene que funcionar y le tiene que ir bien. Para eso hay que trabajar más allá de las distintas posiciones. Lo relevante es ponerse a disposición y trabajar por Chile y particularmente por nuestra región de Magallanes”, señaló el parlamentario, agregando que espera que este sea un acto democrático que respete a quien asuma la Presidencia a partir del 11 de marzo de 2026.

En esa línea, Bianchi enfatizó la necesidad de fortalecer la democracia, señalando que se trata de un valor que muchas veces no se dimensiona por su cotidianeidad. “La democracia es imperfecta, pero es el único ejercicio político, democrático y administrativo que permite que los Estados funcionen de mejor manera que una dictadura”, afirmó, llamando a valorarla y cuidarla.

Consultado por el inicio de un nuevo ciclo parlamentario y eventuales negociaciones para integrar la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el legislador indicó que no es su prioridad en este momento. “He tenido roles importantes en el Congreso, ya he pasado por eso. Dejo que todo transcurra”, sostuvo, agregando que el senador Karim Bianchi tendrá un rol clave en el Senado. “Yo estaré donde haya que estar, pero siempre del lado de la región. A mí no me mueve la ideología política, me mueve Magallanes y su gente”, concluyó.


Cabo de hornos 200 personas han ido a votar

MÁS DE 200 PERSONAS HAN VOTADO EN EL ÚNICO LOCAL DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

PORVENIR (3)

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR

