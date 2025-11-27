Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

DIPUTADO BIANCHI LAMENTÓ QUE BANCADAS UDI Y REPUBLICANA HICIERAN CAER GLOSA PRESUPUESTARIA PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DE MAGALLANES

​Según argumentó Bianchi durante su intervención en Sala, este rechazo afectará directamente el desarrollo portuario.

diputadobianchi

​Por no alcanzar el quorum de 76 votos a favor, se rechazó la glosa del Presupuesto 2026 que buscaba que el Gobierno Regional pudiera invertir en la empresa portuaria estatal de Magallanes, impidiendo el desarrollo de los dos principales puertos de la región.

Según argumentó Bianchi durante su intervención en Sala, este rechazo afectará directamente el desarrollo portuario "la glosa rechazada buscaba duplicar la extensión del Puerto Prat y la adquisición de grúas para el Puerto Mardones y llevar a cabo la implementación de la industria del Hidrógeno Verde, generando para el territorio más de 3 mil millones de pesos".

"Más allá de la intencionalidad política, lamento que bancadas como la UDI o Republicana, no entiendan la
necesidad de la región de Magallanes y la Antártica Chilena de duplicar los 2 puertos más importantes y generar competitividad con el territorio Argentino, parece la bandera Chilena solo la tienen de adorno en sus pupitres" expresó Bianchi.

Finalmente Bianchi apuntó a las bancadas que votaron en contra del Presupuesto a darle "la espalda a la Patagonia, al territorio Antártico y a la Región de Magallanes, una situación inentendible. Más allá de la visión política debió primar una visión geopolítica, y por cálculos pequeños hicieron fracasar una oportunidad única para toda nuestra región".

2025-NOV CHARLA DESARROLLO GANADERO

SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE SE REÚNE PARA AVANZAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

comiteh2v
minvulagunablanca

SERVIU ABRE LICITACIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO COSTUMBRISTA DE LAGUNA BLANCA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

boricbancoestado

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: “VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS”

Prevención Natales 1

SERNAMEG CERTIFICA A ORGANIZACIONES EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NATALES