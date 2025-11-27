DIPUTADO BIANCHI LAMENTÓ QUE BANCADAS UDI Y REPUBLICANA HICIERAN CAER GLOSA PRESUPUESTARIA PARA EL DESARROLLO PORTUARIO DE MAGALLANES

​Por no alcanzar el quorum de 76 votos a favor, se rechazó la glosa del Presupuesto 2026 que buscaba que el Gobierno Regional pudiera invertir en la empresa portuaria estatal de Magallanes, impidiendo el desarrollo de los dos principales puertos de la región.



Según argumentó Bianchi durante su intervención en Sala, este rechazo afectará directamente el desarrollo portuario "la glosa rechazada buscaba duplicar la extensión del Puerto Prat y la adquisición de grúas para el Puerto Mardones y llevar a cabo la implementación de la industria del Hidrógeno Verde, generando para el territorio más de 3 mil millones de pesos".



"Más allá de la intencionalidad política, lamento que bancadas como la UDI o Republicana, no entiendan la

necesidad de la región de Magallanes y la Antártica Chilena de duplicar los 2 puertos más importantes y generar competitividad con el territorio Argentino, parece la bandera Chilena solo la tienen de adorno en sus pupitres" expresó Bianchi.



Finalmente Bianchi apuntó a las bancadas que votaron en contra del Presupuesto a darle "la espalda a la Patagonia, al territorio Antártico y a la Región de Magallanes, una situación inentendible. Más allá de la visión política debió primar una visión geopolítica, y por cálculos pequeños hicieron fracasar una oportunidad única para toda nuestra región".

