MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la presentación oficial de su Código de Ética ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), cumpliendo íntegramente los plazos establecidos y tras un proceso de revisión por parte de la administración comunal, quedando ahora a la espera de la aprobación técnica para su publicación y entrada en vigencia.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el trabajo desarrollado durante los últimos meses, destacando que se trató de un proceso participativo y necesario para fortalecer los estándares institucionales. "Como municipalidad hemos trabajado durante muchos meses junto a nuestros funcionarios y sus asociaciones para contar con un código de ética que sea eficaz y que colabore en el buen funcionamiento interno. No todo pasa solo por leyes o normas, sino también por cómo nos comportamos y cómo resguardamos la fe pública", señaló.





La autoridad comunal explicó que el documento aborda situaciones concretas de la función pública, como la recepción de regalos, los conflictos de interés o el uso de información interna, con el objetivo de establecer criterios claros y actuales. "Hay prácticas que quizás hace diez años eran normales y hoy ya no lo son. Este código busca elevar aún más el estándar de transparencia, probidad y buen trato, tanto entre funcionarios como hacia nuestros vecinos", agregó el edil, subrayando que el texto fue enviado a Subdere dentro del plazo comprometido.





Por su parte, la asesora jurídica del municipio, Nicolle Garrido, detalló que el Código de Ética es el resultado de un trabajo de seis meses que incluyó encuestas internas, focus group y la participación de representantes de las distintas asociaciones de funcionarios, además del acompañamiento técnico de Subdere, Contraloría, la Alianza Anticorrupción y otros organismos especializados. "Se trata de un código participativo y consensuado, que recoge la realidad municipal y establece de forma didáctica conductas esperadas, ejemplos de buenas y malas prácticas, y las eventuales consecuencias administrativas", explicó.





Garrido precisó que el documento fue ingresado a Subdere el 22 de diciembre y actualmente se encuentra en etapa de revisión. "Estamos a la espera de observaciones, aunque confiamos en que no las habrá, para luego decretarlo y aprobarlo formalmente en el municipio, permitiendo que entre en vigencia a la brevedad", indicó.





Desde la administración comunal recalcaron que este Código de Ética no tiene un carácter meramente sancionatorio, sino preventivo y orientador, y que busca consolidar una cultura institucional basada en la probidad, la transparencia, el respeto y la integridad, reforzando la confianza de la comunidad en la gestión municipal de Punta Arenas.

