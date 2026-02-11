MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DENUNCIA GRAVE CASO DE MALTRATO ANIMAL

​La Municipalidad de Río Verde presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un grave caso de maltrato animal ocurrido en el sector de Chorrillo Vapor. Según informó la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos, el pasado 13 de enero de 2026, alrededor de las 16:00 horas, el municipio recibió evidencia audiovisual que da cuenta de un trato cruel hacia un vacuno.



​En el registro se observa al animal siendo arrastrado por la vía pública por una camioneta gris, situación que motivó la inmediata acción del municipio. La denuncia formal fue ingresada el 14 de enero bajo el Folio N° 2026-1-39460, invocando el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato o crueldad contra animales.



​Desde el municipio reiteraron su compromiso con la protección animal y el cumplimiento de la normativa vigente, señalando que se mantendrán atentos al desarrollo de las diligencias que determine la Fiscalía.

