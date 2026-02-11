Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DENUNCIA GRAVE CASO DE MALTRATO ANIMAL

​La acción judicial se presentó tras recibir evidencia audiovisual que muestra a un vacuno siendo arrastrado por un vehículo en el sector de Chorrillo Vapor.

Estancia Río Verde

​La Municipalidad de Río Verde presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un grave caso de maltrato animal ocurrido en el sector de Chorrillo Vapor. Según informó la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos, el pasado 13 de enero de 2026, alrededor de las 16:00 horas, el municipio recibió evidencia audiovisual que da cuenta de un trato cruel hacia un vacuno.

​En el registro se observa al animal siendo arrastrado por la vía pública por una camioneta gris, situación que motivó la inmediata acción del municipio. La denuncia formal fue ingresada el 14 de enero bajo el Folio N° 2026-1-39460, invocando el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato o crueldad contra animales.

​Desde el municipio reiteraron su compromiso con la protección animal y el cumplimiento de la normativa vigente, señalando que se mantendrán atentos al desarrollo de las diligencias que determine la Fiscalía.

TRÁFICO DE DATOS 5G CRECE 85% EN MAGALLANES Y TIKTOK LIDERA EL CONSUMO DIGITAL EN CHILE

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

Estancia Río Verde

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DENUNCIA GRAVE CASO DE MALTRATO ANIMAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Estancia Río Verde

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DENUNCIA GRAVE CASO DE MALTRATO ANIMAL

PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026: CÓMO REVISAR MULTAS IMPAGAS ANTES DE REALIZAR EL TRÁMITE

KAST

PREDOMINAN LOS HOMBRES, ABOGADOS Y MAYORES DE 40: RADIOGRAFÍA A LOS SUBSECRETARIOS ELEGIDOS POR KAST

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

