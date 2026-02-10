MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REFUERZA MANTENCIÓN DE CAMINOS PERIURBANOS PREVIO AL INVIERNO

​​La Municipalidad de Punta Arenas continúa desarrollando durante la temporada estival un amplio programa de mantención y mejoramiento de caminos periurbanos, con el objetivo de fortalecer su resistencia frente a las condiciones climáticas del invierno. Se trata de más de 120 kilómetros de huellas mejoradas que, si bien no corresponden a caminos formales, cumplen un rol clave en la conectividad de diversos sectores de la comuna.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que estas labores se ejecutan en paralelo a los trabajos de bacheo urbano y forman parte de una planificación preventiva. "Nuestra comuna tiene cerca de 120 kilómetros de huellas mejoradas que requieren preparación especial para enfrentar el frío, la escarcha y el agua. Por eso, el trabajo no se limita a tapar hoyos, sino que incluye estabilización con ripio, compactación con rodillo y tratamientos que permitan llegar al invierno con un mejor estándar", señaló.



El jefe comunal agregó que estas intervenciones comenzaron en diciembre y continuarán durante todo el verano, permitiendo que los caminos mantengan condiciones adecuadas de transitabilidad durante los meses más complejos del año.



Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que este programa se realiza anualmente entre enero y marzo, y considera una inversión cercana a los $120 millones. "Estamos trabajando en sectores como Ojo Bueno, Loteo Vrsalovic, El Rebenque, Pampa Redonda y Leñadura, aplicando material estabilizado y realizando compactación para mejorar el asentamiento de los caminos", indicó.



El plan contempla la utilización de más de 2.500 metros cúbicos de estabilizado seleccionado y cerca de 3.000 metros cúbicos de material integral, con apoyo de maquinaria pesada que incluye motoniveladoras, camiones tolva, retroexcavadora, rodillo compactador, camión aljibe y cargador frontal. Los trabajos continuarán hasta marzo y se retomarán en mayo, con el fin de completar las faenas antes del invierno.



Desde la administración comunal destacaron que esta mantención periódica permite asegurar mejores condiciones de desplazamiento para los vecinos de sectores periurbanos, fortaleciendo la conectividad y anticipándose a las exigencias que impone la temporada invernal, mediante una preparación oportuna de la infraestructura vial básica de la ciudad.

