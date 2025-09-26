26 de septiembre de 2025
CLIMATÓLOGO DE LA UMAG ENTREGÓ BALANCE DEL INVIERNO 2025 EN MAGALLANES
Nicolás Butorovic, climatólogo del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes (UMAG), quien realizó un completo balance del invierno 2025 en la región.
Butorovic destacó que esta temporada se caracterizó por una disminución de las precipitaciones, situación que podría traer consigo diversas consecuencias a nivel ambiental y productivo. Entre ellas, mencionó la disponibilidad de agua y los efectos que un invierno más seco deja en la vegetación y en los ecosistemas locales.
El especialista también explicó las diferencias territoriales en los registros de temperatura y nieve, evidenciando que el comportamiento climático no fue uniforme en toda la región.
Mirando hacia adelante, el climatólogo entregó algunas proyecciones para la primavera, señalando la importancia de estar atentos a las variaciones que puedan impactar tanto al sector productivo como a la comunidad regional.
Finalmente, subrayó que este invierno deja valiosos aprendizajes en torno a la gestión de recursos y la necesidad de prepararse para escenarios climáticos cada vez más variables.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
