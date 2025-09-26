CLIMATÓLOGO DE LA UMAG ENTREGÓ BALANCE DEL INVIERNO 2025 EN MAGALLANES

Nicolás Butorovic, climatólogo del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes (UMAG), quien realizó un completo balance del invierno 2025 en la región.

Butorovic destacó que esta temporada se caracterizó por una disminución de las precipitaciones, situación que podría traer consigo diversas consecuencias a nivel ambiental y productivo. Entre ellas, mencionó la disponibilidad de agua y los efectos que un invierno más seco deja en la vegetación y en los ecosistemas locales.

El especialista también explicó las diferencias territoriales en los registros de temperatura y nieve, evidenciando que el comportamiento climático no fue uniforme en toda la región.

Mirando hacia adelante, el climatólogo entregó algunas proyecciones para la primavera, señalando la importancia de estar atentos a las variaciones que puedan impactar tanto al sector productivo como a la comunidad regional.

Finalmente, subrayó que este invierno deja valiosos aprendizajes en torno a la gestión de recursos y la necesidad de prepararse para escenarios climáticos cada vez más variables.







​

