Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

​Evaluación de la mesa de trabajo conjunta realizada este año, arrojó importantes avances que se seguirán centrando en mejorar durante el próximo año, las condiciones de seguridad del Centro de Cumplimiento Juvenil y en el apoyo a profesionales mediante transferencias técnicas en temáticas de reinserción social juvenil.

gendarmeriaSRJ
Con la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil en la región de Magallanes y Antártica Chilena, oficializada el 13 de enero de 2025, también se puso en marcha una estrategia de trabajo que incluyó la conformación de una Mesa de Trabajo con Gendarmería de Chile, instancia que se convirtió en un espacio permanente de coordinación operativa y administrativa que resultó ser clave durante todo el 2025.

Esta mesa de trabajo permitió abordar los principales desafíos de infraestructura y seguridad del Centro de Cumplimiento Juvenil, centro IP IRC LAE IP que es administrado por el Servicio de Reinserción Social Juvenil y en el cual Gendarmería asume el rol de regular el perímetro y acceso de seguridad.

En ese contexto, y como última sesión del año, la denominada "Mesa Genchi" se reunió para revisar el avance y cumplimiento de tareas contenidas en el Plan de Trabajo Anual y acordar los énfasis que se priorizarán para el 2026, a través de sesiones bimensuales de trabajo.

Entre las mejoras que surgieron de esta mesa de trabajo, se destaca la instalación de un portón automatizado que permitió mejorar la seguridad y control al ingreso del Centro IP IRC. Además, se modernizó el sistema de televigilancia, que ahora incluye un circuito de cámaras de última generación, permitiendo una supervisión más eficiente de las áreas comunes, patios y espacios de reinserción.
Adicionalmente, se sumaron varias capacitaciones y jornadas de transferencias técnicas, que fueron llevadas a cabo por profesionales de Gendarmería, y se establecieron colaboraciones para articular iniciativas en educación y talleres para los jóvenes que cumplen sanción.

César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes destacó el trabajo coordinado que se llevó a cabo durante el 2025. "Esta mesa de trabajo ha contado con un plan de trabajo cuyo seguimiento ha sido exhaustivo, lo que dio paso al desarrollo de varias tareas como el mejoramiento de los estándares técnicos y de seguridad del Centro IP IRC, pero también pudimos nutrirnos de la experiencia que Gendarmería tiene en materia de reinserción laboral y social, a través de la capacitación de nuestros funcionarios, lo que continuará como parte del trabajo alineado que desarrollamos para promover la reinserción de los jóvenes que atendemos en nuestro Centro".

Por su parte, el Director Regional de Gendarmería, Coronel Rodrigo Campusano señaló que "ya hemos realizado varias mesas, en las cuales hemos podido trabajar en conjunto con el Servicio de Reinserción Social Juvenil en materias de seguridad, procedimientos, actos administrativos y operativos, lo que permitió mejorar las condiciones en las cuales desarrollamos nuestro trabajo y también el de reinserción. Fue un proceso productivo, con muchos acuerdos y siempre con la intención de mejorar los procedimientos que realizamos en conjunto en el Centro de Cumplimiento Juvenil".

Durante el 2025, la mesa de trabajo marcó como hito relevante al suscribir un convenio de colaboración que se centró en potenciar capacidades profesionales y de acompañamiento a funcionarios de reinserción social juvenil.


​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

