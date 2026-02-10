10 de febrero de 2026
DÍA DEL INTERNET SEGURO: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DIGITAL QUE TODOS DEBERÍAN CONOCER
Expertos señalan nueve reglas para una navegación segura para proteger a usuarios y empresas de delitos cibernéticos.
El Día de Internet Seguro se celebra cada año el segundo martes de febrero con el propósito de fomentar un entorno digital más protegido y responsable. Desde 2004, esta iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar buenas prácticas digitales ante el aumento de amenazas cibernéticas en todo el mundo. En Chile, donde la conectividad es parte fundamental del día a día, proteger la información personal y empresarial deber ser prioridad de todos.
De acuerdo con el informe más reciente Active Adversary Report de Sophos, en el 56% de sistemas protegidos, los ciberdelincuentes no irrumpieron y solo alcanzaron a iniciar sesión, y las contraseñas comprometidas fueron la causa raíz número uno (41% de los casos). Ante este panorama, Sophos subraya que la seguridad digital no es solo una cuestión de tecnología, sino también de conciencia y buenas prácticas. Por eso, te compartimos nueve medidas preventivas que te ayudarán a estar siempre alerta para proteger tu información.
9 reglas para una navegación segura:
- Biometría en lugar de contraseñas: Prioriza el uso de escaneos faciales o huellas digitales, ya que ofrecen mayor seguridad que los códigos de acceso tradicionales.
- Autenticación multifactor (MFA): Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas, especialmente en el correo electrónico. Si no puedes usar una app de autenticación, asocia tu número de teléfono.
- Cuidado al compartir información: Evita publicar datos personales en redes sociales, como respuestas a encuestas sobre tu primer auto o ciudad de nacimiento, que podrían ser utilizados para suplantarte.
- Apps solo de tiendas oficiales: Descarga aplicaciones únicamente de tiendas confiables como Google Play o Apple Store. Si ya no usas una app, elimínala de tu dispositivo.
- Correos y mensajes inesperados: Desconfía de correos electrónicos o mensajes de texto inesperados. No abras enlaces ni archivos adjuntos sin verificar su autenticidad.
- Cuestiona la urgencia: Los ciberdelincuentes suelen presionar para tomar decisiones rápidas. Confirma cualquier comunicación mediante números de contacto oficiales.
- Seguridad de contraseñas: Crea contraseñas únicas y complejas de al menos 16 caracteres. Considera usar un administrador de contraseñas.
- Actualizaciones constantes: Mantén tus dispositivos y aplicaciones siempre actualizados. Instala software de seguridad, incluso si usas Mac.
- Respalda tu información: Realiza copias de seguridad de tus datos para evitar pérdidas en caso de un ataque.
Estas prácticas ayudan a prevenir riesgos cibernéticos y fomentar un entorno digital más seguro para todos los usuarios. Sophos invita a las personas y organizaciones a celebrar este día con una actitud de protección, proactividad y conciencia digital.
El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.
