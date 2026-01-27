Punta Arenas,
27 de enero de 2026

CONCEJAL GERMÁN FLORES DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD REGIONAL CON CONTROL BIOMÉTRICO Y ADVIERTE RIESGO SANITARIO POR VERTEDERO MUNICIPAL

Buenos días región.

concejalgermanflores

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Germán Flores Mora abordó diversos temas de interés regional, destacando principalmente la aprobación del plan de control biométrico para Magallanes, la situación del vertedero municipal y aclaraciones frente a especulaciones sobre su eventual participación en un futuro gobierno.

En materia de seguridad, el concejal valoró los resultados obtenidos tras años de trabajo coordinado entre autoridades regionales y organismos fiscalizadores, señalando que “lo importante es eso! los resultados!, mas allá de las opiniones la verdad es que durante todo este tiempo hemos estado haciendo un trabajo serio responsable y con resultados concretos, junto con el diputado y senador Bianchi, el alcalde Radonich y el gobernador Flies empezamos a hacer este trabajado desde hace aproximadamente 3 años atrás, cuando vimos mucho ingreso de drogas en la región, mucho migrante irregular aquí en la región, la instalación del crimen organizado....hicimos un encuentro con la fiscalía, pdi, carabineros, aduana y ahí partió un trabajo mancomunado serio y responsable”.

Respecto a la implementación del control biométrico y el listado de pasajeros, Flores enfatizó su impacto directo en la persecución del delito, asegurando que “le aseguro a la ciudadanía que con el control biométrico y el listado de pasajero ningún prófugo de la justicia se a subir al avión, pdi va a saber y va a ser detenida, o esa persona ni siquiera se va a embarcar es lo que buscamos hacer con esta iniciativa”.

En otro ámbito, el concejal manifestó su preocupación por la situación del vertedero municipal, advirtiendo un posible escenario de crisis sanitaria a nivel provincial. Al respecto, señaló que “pudiésemos tener en el futuro un problema de crisis sanitaria a nivel provincial, nuestro actual vertedero municipal tiene su vida útil hasta el año 2027 pero se viene anunciando hace una década la construcción de un relleno sanitario, el proyecto municipal tiene un 70% de avance, el tema es cuando estará disponible este proyecto? el 2027, y justo vence la vida útil de nuestro vertedero municipal, no hemos sido responsables de esto”.

Finalmente, el concejal Flores se refirió a publicaciones de prensa que lo vinculan con una eventual participación en un futuro gobierno de José Antonio Kast, como seremi de Seguridad o de Desarrollo Social y Familia, calificando dichas versiones como lamentables. Indicó que no ha sido consultado formalmente al respecto ni ha confirmado información a medio alguno, reafirmando que su compromiso está con el Concejo Municipal y con el periodo para el cual fue electo, señalando que no se alejará de sus funciones, ya que la ciudadanía votó por él para trabajar por la comuna de Punta Arenas.



