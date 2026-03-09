NUMEROSOS VISITANTES DIERON VIDA A LA HISTORIA DEL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS

Este 07 de marzo el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, el cual funciona en forma permanente en la capital magallánica, recibió a numerosos visitantes de distintas partes del mundo, tanto de países como Canadá, Rusia, Brasil, Argentina e Inglaterra, así como visitantes nacionales provenientes de Punta Arenas, Buin, Santiago, Valparaíso y Concepción.

En la oportunidad Evgeny Osetyanskiy, proveniente de Rusia, comentó "es un maravilloso punto de la historia, especialmente volver a ver sistemas como el telégrafo, el cual aprendí a usar en mis tiempos en la escuela, y que nuevamente pude operar con su particular sonido que es universal a los finos oídos de los radios telegrafistas", resaltando que "un rincón maravilloso de Magallanes y la historia de la Armada de Chile".

"Gran museo, que rescata nuestra gloriosa tradición naval", resaltó Winston Dowlons, residente de Punta Arenas.

Provenientes de Brasil y con una gran experiencia náutica, Ana Maciel y Tereza Batista comentaron que "un gran museo con mucha información, tuvimos muy buena información del guía que explicó cada una de las exposiciones, muchas gracias".

Durante la jornada la administración del Museo estuvo a cargo del Suboficial Oscar Ponce y el Suboficial Iván Quezada, quienes cumplen al igual que sus pares turnos en esta importante repartición que da cuenta de la historia marítima y naval de Magallanes, en donde a través de la muestra museográfica se da cuenta de la integración de la Armada de Chile en diferentes procesos históricos, ligados estrechamente al territorio como a la comunidad de Magallanes y Antártica Chilena.

El Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, se encuentra en procesos de constante mejoras y renovando sus muestras, así como modernizando sus procesos de funcionamiento, siendo de esta manera un punto de encuentro dinámico con la historia de Magallanes y Antártica Chilena, la cual se ha escrito tras la blanca estela trazada en el mar.