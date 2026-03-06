Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE A CABO 2° DE LA IVª BRIGADA AÉREA POR SU HISTORIA DE SUPERACIÓN Y SERVICIO

​El reconocimiento se realizó en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

CABO SANTANA MUJER DESTACADA POR EL MUNICIPIO 2

El jueves 5 de marzo, en el Centro Cultural de Punta Arenas, se realizó la ceremonia de reconocimiento a ciudadanas destacadas de la comuna, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el marco del Día Internacional de la Mujer. La actividad reunió a autoridades, invitados y representantes de distintas organizaciones.

 
En la instancia, una de las distinciones fue otorgada a la Cabo 2° Nicole Santana, Aviadora Militar de la Fuerza Aérea de Chile, quien es mecánica en sistemas de aeronaves y especialista en equipos de tripulación y actualmente cumple funciones como jefa del taller de equipos aeropersonales del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea.

 
La Cabo Santana fue reconocida por su historia de resiliencia y determinación. Tras el fallecimiento de su madre durante su infancia, debió integrarse al Programa de Hogares de Acogida, enfrentando un proceso personal complejo. Con esfuerzo y perseverancia logró superar las dificultades, formar una familia y construir un camino de autosustento y desarrollo profesional.

 
En la actualidad, utiliza su experiencia de vida para apoyar iniciativas vinculadas a las Redes de Protección de Menores, impulsando trabajo intersectorial orientado a generar motivación, esperanza y proyección en niños y niñas que enfrentan contextos adversos.

 
Este reconocimiento destaca el compromiso, la vocación de servicio y el ejemplo que representan los Aviadores Militares de la IVª Brigada Aérea dentro de la comunidad magallánica.

SUBSECRETARIO INAUGURA SECCIÓN FEMENINA

AVANCES Y CIFRAS HISTÓRICAS DE INVERSIÓN REGISTRÓ GESTIÓN DE GENDARMERÍA 2022-2026

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

controlpolicialnatales

COMITÉ POLICIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REALIZA FISCALIZACIÓN INTERSECTORIAL EN PUERTO NATALES

Carlos Moreno Meier

FALLECE DESTACADO CIENTÍFICO ANTÁRTICO CARLOS MORENO