MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE A CABO 2° DE LA IVª BRIGADA AÉREA POR SU HISTORIA DE SUPERACIÓN Y SERVICIO

El jueves 5 de marzo, en el Centro Cultural de Punta Arenas, se realizó la ceremonia de reconocimiento a ciudadanas destacadas de la comuna, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en el marco del Día Internacional de la Mujer. La actividad reunió a autoridades, invitados y representantes de distintas organizaciones.



En la instancia, una de las distinciones fue otorgada a la Cabo 2° Nicole Santana, Aviadora Militar de la Fuerza Aérea de Chile, quien es mecánica en sistemas de aeronaves y especialista en equipos de tripulación y actualmente cumple funciones como jefa del taller de equipos aeropersonales del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea.



La Cabo Santana fue reconocida por su historia de resiliencia y determinación. Tras el fallecimiento de su madre durante su infancia, debió integrarse al Programa de Hogares de Acogida, enfrentando un proceso personal complejo. Con esfuerzo y perseverancia logró superar las dificultades, formar una familia y construir un camino de autosustento y desarrollo profesional.



En la actualidad, utiliza su experiencia de vida para apoyar iniciativas vinculadas a las Redes de Protección de Menores, impulsando trabajo intersectorial orientado a generar motivación, esperanza y proyección en niños y niñas que enfrentan contextos adversos.



Este reconocimiento destaca el compromiso, la vocación de servicio y el ejemplo que representan los Aviadores Militares de la IVª Brigada Aérea dentro de la comunidad magallánica.

