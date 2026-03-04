PRESIDENTE BORIC VISITA EX CLUB HÍPICO Y DESTACA RECUPERACIÓN DEL TERRENO PARA FUTURO PARQUE EN PUNTA ARENAS

​En el marco de su visita a la Región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric Font recorrió este 4 de marzo los terrenos del ex Club Hípico de Punta Arenas, donde destacó el proceso de recuperación del lugar para destinarlo a un futuro Parque Urbano Habitable para la comunidad.

La adquisición del terreno fue liderada por el Minvu, a través de SERVIU Magallanes, mediante un proceso de expropiación por utilidad pública.

La operación contempla una inversión cercana a $21.800 millones, financiada con aportes del Gobierno Regional y del ministerio.

El terreno, de 20,31 hectáreas, busca transformarse en un gran parque público con espacios deportivos, culturales y áreas verdes para la comunidad de Punta Arenas.

