4 de marzo de 2026
PRESIDENTE BORIC VISITA EX CLUB HÍPICO Y DESTACA RECUPERACIÓN DEL TERRENO PARA FUTURO PARQUE EN PUNTA ARENAS
El espacio de más de 20 hectáreas, ya fue expropiado y será transformado en un nuevo pulmón verde para la ciudad.
En el marco de su visita a la Región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric Font recorrió este 4 de marzo los terrenos del ex Club Hípico de Punta Arenas, donde destacó el proceso de recuperación del lugar para destinarlo a un futuro Parque Urbano Habitable para la comunidad.
La adquisición del terreno fue liderada por el Minvu, a través de SERVIU Magallanes, mediante un proceso de expropiación por utilidad pública.
La operación contempla una inversión cercana a $21.800 millones, financiada con aportes del Gobierno Regional y del ministerio.
El terreno, de 20,31 hectáreas, busca transformarse en un gran parque público con espacios deportivos, culturales y áreas verdes para la comunidad de Punta Arenas.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.
